Torino | Cairo esalta Belotti | “Sta tornando quello di due anni fa”

Torino-Sassuolo - annuncio di mercato dal presidente Cairo : “Grande gioia oggi. L’emozione era tanta. Bravissimi tutti. Bravo Zaza e grande Belotti, autore di un’altra super rovesciata. Il Sassuolo ha fatto una gran partita e faccio loro i complimenti. Sono rimasti in partita sino alla fine, anche in inferiorita’ numerica. E’ questo il modo in cui si gioca, pur non avendo stimoli, sino alla fine”. Sono le dichiarazioni al termine di Torino-Sassuolo, ai microfoni ...

Cairo : “Petrachi al Torino fino al 2020” : Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato a Bologna, a margine della presentazione del libro di Ennio Doris, presidente di Banca Mediolanum intitolato ‘Coppi e Bartali’. Il numero uno granata ha risposto in merito ad un possibile addio del ds Petrachi, accostato a diversi club, in particolare la Roma: “Petrachi? Rimarrà con me fino al 2020, non c’è problema”. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN ...

Torino - Cairo : 'Petrachi resta con me fino al 2020' : 'Petrachi? Rimarrà con me fino al 2020, non c'è problema'. Così Urbano Cairo, presidente del Torino, parlando del futuro del direttore sportivo dei granata, più volte accostato alla Roma nelle ultime ...

Torino - Cairo : «Petrachi con me fino al 2020» : Futuro Petrachi Torino – Il presidente del Torino Urbano Cairo è tornato a parlare del futuro di Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Torino. Cairo si era già detto «stupito di tanti articoli e di tante voci» attorno al ds del club granata, accostato ad altre società per il prossimo futuro. Cairo presente a Bologna, è […] L'articolo Torino, Cairo: «Petrachi con me fino al 2020» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Torino - il presidente Cairo commenta la lite Sirigu-Rincon : “se si litiga per vincere anche in allenamento siamo sulla strada giusta” : Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha commentato con il sorriso la notizia della lite in allenamento fra Sirigu e Rincon: in casa granata c’è voglia di vincere Finale di stagione caldissimo in casa Torino, come non accadeva da diversi anni. La formazione granata ha l’opportunità non solo di finire in Europa, ma sogna addirittura un piazzamento Champions, difficile ma non impossibile viste le tante squadre racchiuse in ...

Torino - giallo attorno al rinnovo di Belotti : risulta a bilancio - Cairo fa il vago : Torino, Belotti sembra aver rinnovato il proprio contratto con il club del presidente Cairo ma tarda ad arrivare l’annuncio “Perché non abbiamo ufficializzato il rinnovo di Belotti? Non lo ricordo“. Sono le parole rilasciate a Tuttosport stamane dal presidente del Torino Urbano Cairo in merito al prolungamento di contratto del centravanti granata. Parole evasive, che contrastano con le ultime novità che arrivano in merito al ...

Torino : Cairo - Belotti va confermato : Torino, 6 MAG - "Belotti è il nostro capitano, è un giocatore molto importante. Per noi il fatto di confermarlo per un lungo periodo è una cosa importante, ma ne parleremo a tempo debito". Il ...

Torino. Cairo : Champions difficile - Atalanta si è staccata : Torino, Cairo: "Le nostre chance di Champions? Mancano poche partite, quindi i punti disponibili sono solo 9. L'Atalanta si è staccata.

Cairo - Torino non vende i suoi gioielli : Lo ha detto il presidente del club granata Urbano Cairo ai microfoni di Radio anch'io sport. "L'anno scorso, avendo tenuto tutti, il bilancio è un pò peggiorato, ha spiegato Cairo. Ma ce l'abbiamo ...

Torino - Cairo 'Champions più lontana' : Poi faremo i conti, è la stessa filosofia che ho applicato quando ho cercato di fare altre cose nel mondo dell'impresa".

Torino - Cairo 'Champions più lontana' : Poi faremo i conti, è la stessa filosofia che ho applicato quando ho cercato di fare altre cose nel mondo dell'impresa". 6 maggio 2019 Diventa fan di Tiscali

Torino - Cairo : 'Per il prossimo anno non vendo nessuno' : Lo ha detto il presidente del club granata Urbano Cairo ai microfoni di Radio anch'io sport. "L'anno scorso, avendo tenuto tutti, il bilancio è un po' peggiorato, ha spiegato Cairo. Ma ce l'abbiamo ...

Torino - Cairo : 'Petrachi-Roma niente di vero. La Super Champions? Mancanza di rispetto per il popolo italiano' : Urbano Cairo , presidente del Torino , parla a Radio Rai nel corso della trasmissione Radio Anch'Io lo Sport: 'La Champions? Mancano poche partite e ci sono solo nove punti a disposizione. Mi sembra complicato perché l'Atalanta si è staccata ma dobbiamo pensare a una partita alla volta, senza guardare ...

Torino - Cairo tra campo e mercato : “Champions difficile - ma ci proveremo. Su Petrachi…” : Il pari nel derby contro la Juve di venerdì ha ridotto di parecchie le speranze di qualificazione in Champions League del Torino, anche in virtù della vittoria dell’Atalanta. Ne è ben consapevole il presidente dei granata, Urbano Cairo, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Ecco le sue parole. “L’Atalanta si è staccata, mi sembra complicato ma finché c’è la matematica giocheremo per ...