Cose fantastiche che abbiamo visto al raduno dei terrapiattisti a Palermo

(Di lunedì 13 maggio 2019) Seguo la teoria del complotto sulla Terra piatta ormai da diversi anni, da quando su YouTube hanno cominciato comparire video sul tema in italiano (li ho visti tutti, qui il migliore). Mi affascina perché tra tutte le teorie del complotto è quella più semplice e allo stesso tempo più sfacciata: non c’è un grande complotto descritto con minuzia di particolari, i cui autori sono delineati con precisione e hanno scopi chiari. Ci sono delle sparate – la terra è piatta, la gravità non esiste, e così via – e poi c’è un grande embè? Problemi?. Proprio in questo modo mi accoglie il Grand Hotel Garibaldi, un albergo in centro adove si tiene “Terra piatta – tutta la verità” ossia il convengo didi cui si è tanto parlato nelle ultime settimane, con tanto di endorsement e annunciata presenza di Beppe Grillo – che poi, ovviamente, non si è fatto vedere. Arrivo ...

