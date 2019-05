Maglia Juventus | finalmente è ufficiale | presentata la nuova divisa -VIDEO

Maglia portiere Juventus 2019/2020 : nuovo look - rivoluzione totale -FOTO- : Maglia portiere Juventus 2019 2020- Secondo quanto riportato da un tweet de “La Maglia bianconera”, la nuova Maglia da portiere per la stagione 2019/2020 subirà dei leggeri cambiamenti. Spazio a delle righe biancastre su Maglia nera. Un nuovo look che Szczensy , Perin e Pinsoglio indosseranno nel corso della prossima stagione. Ciò che balza al’occhio […] More

Maglia Juventus 2019/2020 - look ufficiale : in Cina è già in vendita -FOTO- : Maglia Juventus 2019 2020- Nuovo look e via alla vendita della nuova Maglia della Juventus. Una scelta che ha fatto discutere in maniera esagerata diversi tifosi, soprattutto quelli più tradizionalisti. Un addio alle strisce in maniera netta e decisa e spazio solamente ad una doppia banda bianca e nera. Una doppia banda intervallata solamente da […] More

Arsenal - stagione finita per Ramsey : si rivedrà con la Maglia della Juventus : Quella contro il Napoli allo stadio San Paolo nel ritorno dei quarti di finale di Europa League è stata l'ultima partita di Aaron Ramsey con la maglia dell' Arsenal . È finita anzitempo, infatti, la ...

Maglia Juventus 2019/2020 - addio alle strisce : ecco il reale motivo : Maglia Juventus- I tifosi bianconeri storcono il naso di fronte alla nuova Maglia della Juventus. addio alla tradizione, addio alle strisce e alla storia Juve. Una scelta piuttosto particolare, ma che trova una risposta reale e concreto in ambito mercato e marketing. Di fatto, la scelta è dettata dal mercato americano, dove le maglie a […] More

Il Fulham prende in giro la nuova Maglia della Juventus su Twitter : Se lo stile non convince i tifosi della Juventus , non si può dire che la divisa del 2019/20 - senza strisce - non abbia fatto parlare di sé anche fuori dall'Italia. È il caso del Fulham che su ...

Maglia Juventus - il Fulham “sfotte” i bianconeri e poi rimuove il post : Maglia Juventus – Sui social è apparsa la foto di quella che dovrebbe essere la nuova prima Maglia della Juventus per la prossima stagione: via le strisce e spazio al bianco e nero in egual quantità, divisi da una linea rosa che richiama le origini del club piemontese. Design molto simile a quello scelto dal Fulham, fresco di retrocessione […] More

Juventus - le prime foto della nuova Maglia bianconera : "La più brutta nella storia" : I tifosi della Juventus sono sul piede di guerra dopo aver scoperto quale sarà la prima maglia dei bianconeri per la prossima stagione. Le prime foto che circolano sui social mostrano Bernardeschi e Dybala con indosso proprio le famigerate maglie, che non sono ancora state presentate ufficialmente d

Maglia Juventus - l’ira dei tifosi : “Abbiamo il cuore a strisce” : Maglia Juventus- La Juventus ha praticamente reso nota la nuova Maglia in vista della prossima stagione. Uno spoiler, ancora privo di ufficialità, che ribalterà la storia e tradizione della Juventus. Addio alla consuete strisce verticali, spazio ad una nuova Maglia con doppia banda, una nera e una bianca. Una scelta che avrebbe scatenato l’ira dei […] More

Maglia Juventus 2019/2020 : Bernardeschi-Dybala - arriva lo spoiler -FOTO- : Maglia Juventus 2019 2020- Come annunciato nei mesi scorsi, ora sembrerebbe esser arrivata la conferma. La nuova Maglia della Juventus dirà addio ufficialmente addio alla tradizione. Addio alle strisce, scelta che starebbe già dividendo il popolo bianconero. C’è chi non è soddisfatto del nuovo look anti-tradizione, c’è chi apprezza l’originalità e la nuova apertura al […] More

Juventus - ecco la nuova Maglia 2019-2020 : addio alle strisce bianconere : La Juventus cambia pelle per la stagione 2019-2020: la prossima divisa dei Campioni d'Italia non sarà più a strisce bianconere.Le prime anticipazioni sono state confermate e tra poche settimane ci sarà la presentazione ufficiale, la nuova maglia Adidas 2019-2020 sarà perfettamente divisa in due, metà bianca e metà nera mentre la parte centrale sarà divisa da una strisciolina rosa, omaggio alla divisa dei fondatori nel 1897.Le strisce, più larghe ...

Nuova Maglia Juventus - Mughini “apre” al cambiamento : niente più strisce : Giampiero Mughini ha commentato la Nuova maglia della Juventus in modo positivo, nonostante l’assenza delle tanto amate strisce “Il cambio della maglia della Juventus per la prossima stagione non mi commuove né positivamente, né negativamente. Che poi ci siano nostalgici assoluti è comprensibile ma io non sono uno di questi“. Così Giampiero Mughini, giornalista, scrittore, opinionista e grande tifoso della Juventus ...

Nuova Maglia Juventus - tifosi bianconeri furiosi [FOTO] : Nuova maglia JUVE – Stagione non entusiasmante per la Juventus, i bianconeri sono diventati campioni d’Italia con largo anticipo ma l’eliminazione in Champions League contro l’Ajax non è stata ancora digerita. La dirigenza nel frattempo pensa alla prossima stagione con l’obiettivo di provare a vincere tutto e si sta programmando il futuro. Nelle ultime ore sta circolando sul web una foto riguardante la Nuova ...

Nuova Maglia Juventus : addio alle strisce bianconere - tifosi divisi [FOTO] : Bernardeschi e Dybala modelli per la Nuova maglia della Juventus che sta dividendo i tifosi: addio alle strisce bianconere La Juventus si appresta a presentare la sua Nuova maglia in vista della prossima stagione, ma già alcune foto dello shooting sono già trapelate. Bernardeschi e Dybala hanno fatto da modelli per la Nuova divisa che di certo farà discutere. Il bianconero c’è sempre, ma le strisce non più. La maglia è infatti divisa ...

Juventus - svelata in Rete la Maglia della prossima stagione : sarà senza strisce bianconere - Cosa ne pensate? : E secondo quanto scrive la «Gazzetta dello Sport» le novità non sono finite: le maglie verranno svelate con un o spot in cui a indossare le maglie saranno appunto Bernardeschi, Dybala e poi Pjanic, ...