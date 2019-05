Dell' Orto | dai carburatori all' acquisizione dati delle MotoE

Sea Watch - multati i parlamentari saliti a bordo Della nave Ong ferma davanti al porto di Siracusa : Dopo la denuncia la multa. Paradossale conclusione della visita di alcuni parlamentari italiani a bordo della nave della Ong tedesca Sea Watch nei giorni di fine gennaio in cui rimase per nove giorni ...

Sea Watch - multati i parlamentari saliti a bordo Della nave Ong ferma davanti al porto di Siracusa : La Capitaneria notifica un'ammenda da 2000 euro per aver effettuato l'ispezione prima dell'arrivo del medico. Magi: " Contestazione pretestuosa". Tra loro c'erano anche Fratoianni e Prestigiacomo

Digitalizzazione Della PA - Italia indietro : il Rapporto Agi-Censis : Nonostante la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione sia iniziata, l'Italia è agli ultimi posti in Europa per "interazione digitale" con le istituzioni: nel 2018 solo il 24% degli Italiani ...

Tragedia sulla provinciale : perde il controllo Dell'auto e si ribalta - morto un ragazzo : Grave incidente ieri sera a Piossasco, nel Torinese. La Ford Fiesta su cui viaggiava il giovane è finita in una baleara per...

Taormina - perde il controllo Dell’auto e si schianta contro il muro Della galleria : morto : Incidente mortale sull'autostrada A18 Messina-Catania: Francesco Tidona, 53 anni, originario di Scicli, ha perso il controllo della sua auto per cause in via di accertamento e si è schiantato contro il muro di una galleria all'altezza dello svincolo con Taormina. È morto sul colpo. Disagi anche al traffico.Continua a leggere

EcoFuturo Tv - la quarta puntata Della trasmissione tra Co2 - effetto serra - eolico e trasporto navale : Quarto episodio di EcoFuturoTv, una trasmissione in otto puntate, per parlare di ecologia, ambiente e della salute del nostro pianeta. “Chi dice che per il Pianeta e per gli umani riconvertire l’economia lineare dello spreco all’economia circolare è un solo un costo, afferma una cosa inesatta e fa proprio il punto di vista dei petrolieri, dei cementificatori, dei produttori di usa e getta e di molti altri che hanno prosperato nell’economia ...

Mantova - morto in elicottero Bonacini di Cellular Line/ Il racconto Dell'amico : Mantova, un elicottero con a bordo il 37enne manager di Cellular Line, Bonacini, è precipitato nella mattinata di ieri: le parole dell'amico

Fiorentina - squadra a rapporto da Andrea Della Valle : “bisogna tornare a fornire prestazioni di livello” : I giocatori viola sono stati catechizzati dal patron Della Valle, che ha chiesto prestazioni all’altezza in questo finale di stagione Il patron Della Fiorentina, Andrea Della Valle, è arrivato questa mattina al centro sportivo ‘Davide Astori‘, ha incontrato la squadra insieme al presidente Cognigni, al direttore generale dell’area tecnica Pantaleo Corvino e al club manager Giancarlo Antognoni. Lo rende noto il club ...

Infarto Casillas - i compagni del Porto in ospedale : le parole Dell’allenatore Conçeiçao : I compagni di Iker Casillas si sono presentati in ospedale per fare visita allo spagnolo, colpito da Infarto mercoledì I giocatori del Porto faranno oggi visita al compagno di squadra, il portiere spagnolo Iker Casillas, colpito da Infarto lo scorso mercoledì. LaPresse/Gennaro Masi E’ quanto ha annunciato il tecnico del club Portoghese, Sergio Conceicao: “siamo rimasti colpiti dalla notizia ma fortunatamente Iker ora sta bene. ...

Lega di governo e di riciclaggio : il rapporto Dell'indagine di Bankitalia che inguaia Salvini : Sui soldi del partito finiti in società controllate dal Lussemburgo indaga anche via Nazionale. Ecco il rapporto riservato che mostra un giro vorticoso di pagamenti con al centro i due commercialisti di fiducia del leader Esclusivo: così Matteo Salvini ha fatto sparire tre milioni "

E' morto Peter Mayhew - il ‘Chewbacca’ Della saga di ‘Star Wars’ : L'attore aveva 74 anni. Per il suo ruolo nella saga vinse il premio alla carriera agli Mtv Movie Awards

Trasporto aereo : SITA fornisce il sistema per la gestione Delle operazioni all’Aeroporto di Malta : L’Aeroporto Internazionale di Malta ha installato nei terminal nuovi monitor per le informazioni sui voli basati sull’avanzato sistema Airport Management System di SITA, il fornitore globale di soluzioni IT per l’industria del Trasporto aereo. Altamente flessibile, il sistema sviluppato da SITA consente allo scalo di comunicare in modo più efficace le informazioni sui voli – lo stato di ogni volo, l’assegnazione del gate di partenza – ...

Antonio Stano - morto dopo le botte Della baby gang : tutti in carcere : Firmata una ordinanza di custodia cautelare in carcere per i sei minori. Venerdì mattina confermato il carcere anche per i...

Antonio Spano - morto dopo le botte Della baby gang : tutti in carcere : Firmata una ordinanza di custodia cautelare in carcere per i sei minori. Venerdì mattina confermato il carcere anche per i...