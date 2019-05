Serie A | Juventus-Torino | cresce l' attesa | ma non sarà pienone

Serie A Juventus - Khedira : intervento riuscito : TORINO - Sami Khedira è stato operato, con successo, in Germania. L'intervento di pulizia per via artroscopica sul ginocchio destro del centrocampista bianconero è riuscito alla perfezione: il tedesco ...

Calcio femminile - Serie A : Juventus e Fiorentina le dominatrici del campionato e le fautrici di una svolta : La stagione del Calcio femminile italiano, per club, è terminata. Il pensiero è già ai prossimi Mondiali, che si svolgeranno dal 7 giugno al 7 luglio. La Nazionale italiana di Milena Bertolini, dopo venti anni, ha ottenuto il pass diretto, giungendo prima nel proprio girone di qualificazione e nel corso dell’ultimo biennio ha compiuto notevoli passi in avanti che sono stati evidenziati anche dai risultati in alcune amichevoli: il pareggio ...

Serie A - Inter-Juventus 1-1 : highlights e gol 34esima giornata - : Termina in parità il derby d'Italia: Nainggolan al 7' e Cristiano Ronaldo nella ripresa segnano le reti dell'incontro. Ottima la prova dei nerazzurri nel primo tempo, meglio i bianconeri nella seconda ...

Serie A - Inter-Juventus 1-1 : Ronaldo risponde a Nainggolan : Arbitro : Banti Marcatori : 7' Nainggolan, I,, 17' st Ronaldo, J, Ammoniti : Perisic, I,; Cuadrado, Chiellini, Kean, J, Espulsi : nessuno LA CRONACA DEL MATCH TOP E FLOP

Serie A Inter-Juventus 1-1 - il tabellino : MILANO - L' Inter , dopo aver giocato un primo tempo arrembante e in vantaggio grazie alla rete di Radja Nainggolan , subisce il pareggio della Juventus poco dopo il quarto d'ora della ripresa: autore ...

Serie A Inter-Juventus 1-1 - il tabellino : MILANO - Nonostante l'immediato vantaggio firmato Nainggolan e un ottimo primo tempo disputato, l' Inter subisce il pareggio della Juventus poco dopo il quarto d'ora della ripresa: autore del gol, l'...

LIVE Inter-Juventus 1-1 - Serie A in DIRETTA : pareggio che fa contenti tutti nello show di San Siro!

Serie A - anticipo Inter-Juventus 1-1 : 22.24 Tra prima e terza esce il pareggio. Inter-Juventus finisce 1-1:partita piacevole tra due squadre che non si sono chiuse. I campioni d'Italia possono anche distrarsi, i nerazzurri meno perché la Roma è a 4 punti e Milan e Atalanta che devono ancora giocare a 6. In avvio Nainggolan sfodera un destro al volo su cui Szczesny mette male la mano: 1-0 al 7'. Il portiere bianconero blocca in due tempi una zuccata di de Vrij,Matuidi "mura" ...

Serie C : l'Entella batte la Juventus U23 - 0-2 - e resta nella scia del Piacenza risultati : Cronaca diretta: 7 Eramo, cross a mezza altezza dalla destra. Caturano ribatte debolmente fra le braccia di Nocchi. 10 Iocolano, destro a girare sul palo lungo. Nocchi si tuffa e respinge alla sua ...

LIVE Inter-Juventus 1-1 - Serie A in DIRETTA : rasoiata di Ronaldo! 600 gol in carriera raggiunti!

