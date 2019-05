Calciomercato | Napoli e Udinese asse di mercato | i dettagli

Calciomercato Napoli : si avvicina Hateboer per la difesa : Calciomercato Napoli: si avvicina Hateboer per la difesa Prosegue la caccia ai nuovi rinforzi in vista della prossima stagione per il Napoli. avvicinatisi con forza al centrocampista francese classe ’92 della Fiorentina Jordan Veretout, i partenopei continuano a guardare verso i giocatori che già militano in Serie A. La lunga caccia al terzino potrebbe finalmente terminare nei prossimi mesi. Gli azzurri si sarebbero infatti ...

Calciomercato Napoli - affare sfumato : va al Real Madrid per 60 mln! : Calciomercato Napoli, Mendy al Real Madrid Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo un obiettivo di mercato del Napoli. Ecco quanto ha dichiarato: “Mendy per 60 milioni va al Real Madrid, è inarrivabile per il Napoli”. Leggi anche Napoli-Cagliari, Il Mattino: “Il grande gelo sul San Paolo: col Cagliari il minimo dell’era ADL” Mercato Napoli, ...

Calciomercato Napoli - riparte l'assalto a Lozano : La valutazione che il Psv Eindhoven fa del giocatore, scrive il 'Corriere dello Sport', rimane intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra che gli azzurri sembrerebbero disposti a investire, per poi ...

Calciomercato Napoli - van de Beek chiama gli azzurri : “Piace Ancelotti” : Calciomercato Napoli, van de Beek interessa – Dopo De Jong e De Ligt, è forse van de Beek il giocatore più allettante e interessante della rosa dell’Ajax. I Lancieri sono stati protagonisti fin qui di una campagna europea esaltante: semifinale di Champions, un piede e mezzo in finale dopo l’1-0 di Londra e un triplete […] L'articolo Calciomercato Napoli, van de Beek chiama gli azzurri: “Piace Ancelotti” ...

Calciomercato Napoli - con Raiola si è parlato anche di Lozano : è l'obiettivo primario : Non soltanto il futuro di Lorenzo Insigne, l' incontro avvenuto a casa di Carlo Ancelotti tra Mino Raiola e la dirigenza del Napoli , compresi il presidente De Laurentiis e il direttore sportivo ...

Calciomercato Napoli - incontro con Insigne : la volontà delle parti è continuare insieme : L'ultimo periodo, tra problemi fisici e malumori dei tifosi, non è stato semplicissimo, ma adesso per Lorenzo Insigne può tornare il sereno. Giornata parecchio importante in casa Napoli per il futuro ...

Calciomercato Napoli - Giuntoli vuole chiudere per Lozano : le cifre : Calciomercato Napoli – La stagione è quasi terminata, ma il Napoli già fa programmi per le prossime stagioni. Il club di De Laurentiis, con gli occhi di Ancelotti e Giuntoli, sta lavorando per migliorare la squadra in vista dell’anno prossimo. Dopo i nomi di Trippier e Veretout, spunta quello di Lozano. Il calciatore messicano è […] L'articolo Calciomercato Napoli, Giuntoli vuole chiudere per Lozano: le cifre proviene da Serie ...

Calciomercato Napoli - Venerato : “Accordo con Veretout. Offerta per Trippier. Su Lazzari - Mandy e Rodrigo…” : Calciomercato Napoli, il punto di Ciro Venerato sulle possibili operazioni: Calciomercato Napoli. Nella giornata di ieri Il Mattino ha annunciato l’ accordo tra il Napoli ed il centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout. Un’ indiscrezione confermata anche da Ciro Venerato. Il giornalista ed esperto di mercato della RAI, intervenuto ai microfoni di Goal Show, trasmissione televisiva in onda su TV Luna, ha fatto anche il ...

Calciomercato Napoli - Raiola in città per Insigne : incontro con Giuntoli per il futuro? : Dopo l'eliminazione dall'Europa League contro l'Arsenal e l'aritmetica qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions Legue, la stagione del Napoli si avvia verso la conclusione. E in casa ...

Calciomercato Napoli - Veretout ha detto di sì agli azzurri : Calciomercato Napoli, VEREOUT arriva dalla Fiorentina – Inizia a prendere forma il Napoli del futuro. La stagione attuale non è ancora terminata ma in casa azzurra si sta pensando a come rinforzare la squadra che allenerà Ancelotti nell’annata 2019/2020. Il primo colpo di Guintoli è il francese della Fiorentina Jordan Veretout, il centrocampista da due […] L'articolo Calciomercato Napoli, Veretout ha detto di sì agli azzurri ...

Calciomercato Napoli - idea Trippier per la fascia destra : Kieran Trippier nelle mire del mercato del Napoli: il laterale difensivo del Tottenham potrebbe fare al caso di Ancelotti La stagione del Napoli tra alti e bassi si è conclusa a zero titoli e per questo la dirigenza partenopea pensa già alla prossima annata. La testa del club napoletano, dopo la vittoria sul Frosinone che gli ha fatto raggiungere la sicurezza aritmetica della Champions League, si proietta perciò al Calciomercato estivo. In ...

Calciomercato Napoli - nuovi contatti per Trippier : c'è l'offerta al Tottenham : La Champions League aritmeticamente raggiunta sul campo con la vittoria di Frosinone permette al Napoli di pensare già alla prossima stagione. Soprattutto in chiave mercato, con Ancelotti che ha ...

Calciomercato – Zaniolo-Napoli - l’annuncio dell’agente : i dettagli : Calciomercato, le parole dell’agente di Zaniolo sul futuro del giocatore L’agente di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il futuro del suo assistito a Il Romanista. Queste le sue parole riportate da Calciomercato.com: “Io non posso che confermare la nostra volontà di firmare con la Roma. Credo, peraltro, che sia chiaro e comprensibile a tutti come ci sia la necessità di ...

Calciomercato Napoli - futuro Mertens : parla il papà Herman : Herman Mertens sul futuro del figlio Herman Mertens padre dell’attaccante del Napoli Dries Mertens, è intervento in diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’ trasmissione di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC, ecco quanto ha dichiarato sul futuro del figlio: “Penso che il record di Dries sia importante e siamo onorati di aver raggiunto Maradona. Ci siamo sentiti al telefono e nel giorno libero è tornato in Belgio per ...