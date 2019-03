Milano | è di una donna il corpo mutilato trovato in un rogo

Corpo di una donna smembrato e carbonizzato - giallo a Milano : Segui su affaritaliani.it

Milano - è di una donna il corpo senza testa e arti trovato in un rogo : È di una donna il corpo decapitato e carbonizzato stato trovato ieri sera dai vigili del fuoco in via Cascina dei Prati, poco distante dal Parco Walter Chiari, a Milano, al termine dello...

Cosa sappiamo del corpo decapitato e carbonizzato ritrovato in una discarica a Milano : Sabato notte è stato scoperto un cadavere carbonizzato e decapitato alla Bovisasca, periferia nord di Milano, dentro una discarica abusiva a cielo aperto che in serata aveva preso fuoco. Proprio tra i rifiuti al termine dello spegnimento dell'incendio è stata fatta la macabra scoperta. Indagano gli uomini della Polizia di Stato e sul posto, insieme ai vigili del fuoco, sono arrivati anche i carabinieri. Date le condizioni del cadavere, ...

Milano - altra brusca frenata in metropolitana : ferita una passeggera sulla M1. Pm sequestrano il treno : Un altro treno del metrò di Milano è stato sequestrato oggi in seguito all’ennesima brusca frenata. Intorno alle 9, alla stazione Gambara, un convoglio della linea rossa ha inchiodato e una donna di 50 anni, lievemente ferita, è stata trasportata in codice verde in ospedale. A disporre il sequestro, il secondo nelle ultime settimane, sono stati, tramite la polizia giudiziaria, i pm Maura Ripamonti e Mauro Clerici che coordinano le indagini su ...

Cultura : Vueling e l’Instituto Cervantes di Milano siglano una partnership per unire le loro sinergie : Vueling investe da sempre sui talenti e sulla loro crescita, poiché crede fortemente che il benessere della società dipenda innanzitutto dalle persone e dal potenziale che ognuna ha. Da questa certezza è nata la collaborazione con l’Instituto Cervantes di Milano: un accordo che punta per tutto il 2019 a garantire una serie di vantaggi per tutti coloro che fanno parte di questa grande famiglia. È stata così ufficialmente firmata la partnership ...

Sala - nuovo stadio Milano sia comunale : Milano, 27 MAR - Se Inter e Milan decideranno di fare un nuovo stadio a Milano "bisogna trovare una formula perché sia di proprietà del Comune, con una concessione a lunghissimo termine. È chiaro che ...

Stadio Milano - il sindaco Sala 'Milan ed Inter facciano una proposta chiara' : Milano - Beppe Sala chiede a Milan e Inter di uscire allo scoperto con un progetto dettagliato per il futuro dello Stadio milanese: ' Io non ho fretta ma vorrei che i due club venissero da noi con ...

Neymar infortunato si diverte a Milano : la visita in una nota discoteca : Neymar è uno degli attaccanti più forti del mondo e anche quest'anno i suoi numeri al Psg sono pazzeschi nonostante in questo momento sia fermo per infortunio. L'ex Santos ha giocato solo tredici partite in Ligue 1 ma ha messo a segno tredici reti. I gol diventano 20 in 23 presenze, più undici assist, se si considerano anche le altre competizioni. L'ex Barcellona, tra l'altro, è fermo da fine gennaio per un infortunio patito al piede, come nella ...