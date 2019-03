Napoli | Lozano si può chiudere prima di giugno

Calciomercato Napoli - Fornals bloccato. Lozano e Lazaro nella lista : Calciomercato Napoli – Il mercato del Napoli non si ferma, l’occhio vigile di Giuntoli e De Laurentiis non smette di funzionare nemmeno nel pieno della stagione. Solo nomi e molto fantamercato? Possiamo dire di no, perché il Napoli segue questi profili già da un po di tempo. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, il […] L'articolo Calciomercato Napoli, Fornals bloccato. Lozano e Lazaro nella lista ...

De Laurentiis : 'Milik e Zielinski al Napoli a lungo - mi piacciono Lozano e Fornals' : Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis parla di mercato in un'intervista al Corriere dello Sport : ' Milik e Zielinski fanno parte della famiglia. E a meno che qualcuno di noi non si innamori di altro, immagino che siano dei nostri anche in futuro e per lungo tempo'. ' Lozano e Fornals mi ...

Napoli - mercato chiuso : in vista dell'estate si pensa a Fornals e Lozano (RUMORS) : Il Napoli ha concluso il proprio mercato invernale in maniera piuttosto sterile, registrando in uscita solo il prestito di Marko Rog che si è unito temporaneamente al Siviglia. Allan alla fine è rimasto in squadra e il discorso PSG è stato rinviato all'estate. Ma proprio in vista dell'estate si ipotizza una vera rivoluzione per il club azzurro. Con due obiettivi già sfumati, campionato e Coppa italia, la società sta infatti valutando cessioni ed ...

Napoli - il Milan si inserisce nella corsa a Lozano : Secondo il Corriere dello Sport: 'L'idea Ferreira Carrasco , 25enne belga del Dalian Yifang , si è fortemente complicata dopo che l' Inter è uscita allo scoperto. Leonardo ha chiesto informazioni su Deulofeu tramite un ...

Napoli - paura per l'obiettivo Lozano Doppietta e infortunio alla testa : In venti minuti Lozano aveva siglato la sua personale Doppietta, decisiva poi nell'economia finale di un match che si concluderà 2-1 in favore del Psv e che regalerà alla squadra di Van Bommel tre ...

Calciomercato Napoli : Cavani la grande suggestione. Lozano e Fornals in prima fila : Calciomercato Napoli, il tira e molla per Allan al Psg è l’emblema della filosofia di Aurelio De Laurentiis.Capitalizzare al massimo per investire al meglio. Così le indiscrezioni sulla vendita­ record del brasiliano (100 milioni) viaggiano con le notizie sull’offerta al Villarreal di 25 milioni di euro per il promettente Pablo Fornals, centrocampista di 22 anni già nel giro della nazionale spagnola.Anche la scorsa estate il suo gemello ...