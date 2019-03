Sanità | Sassari | nuovi locali per la Chirurgia generale

meteoweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) Stanze più accoglienti, con bagno in camera in un reparto completamente ristrutturato. Sono iche la struttura complessa didel Santissima Annunziata andrà a occupare a breve, al secondo piano dell’ospedale di via Enrico De Nicola.A presentarli questo pomeriggio sono stati il direttoredell’Aou Antonio D’Urso, il direttore sanitario aziendaleNicolò Orrù, il direttore amministrativo Lorenzo Pescini quindi il direttore dellaPietro Niolu, il direttore della direzione medica di presidio Bruno Contu. All’incontro erano presenti, inoltre, Pier Paolo Terragnidelegato del rettore, direttore dipartimento emergenza-urgenza, Giuseppe Passiu direttore della Patologia medica, Giuseppe Argiolas per la Clinica medica, Franco Bandiera della struttura complessa di Medicina interna, Pina Brocchidirettore del ...

