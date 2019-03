La figlia di Michael Jackson ha tentato il suicidio? Paris furiosa sbotta sui social

optimaitalia

(Di sabato 16 marzo 2019)Ladihail? No, stando alla reazione della giovaneche non ha atteso tempo per scagliarsi contro TMZ che per primo aveva rilasciato la notizia secondo la quale sarebbe stata trasportata in ospedale dopo delle serie ferite da taglio. Sempre secondo TMZ,non avrebbe retto alle emozioni negative generate da Leaving Neverland, documentario nel quale si torna sull'argomento delle accuse di pedofilia mosse nei confronti del padre, decidendo così di farla finita tagliandosi i polsi in un momento di sconforto. La smentita arriva direttamente daidella giovaneche ha mandato a quel paese la redazione di TMZ per poi accusarla di falsità. Si cita testualmente: "Fan**** a voi, bugiardi". La parola dell'uno si mette quindi contro quella dell'altro, ma la notizia delè brutalmente smentita dalla diretta ...

