Tajani indecente su Mussolini Se questo è un moderato

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Parafrasando Primo Levi: seè un. E parafrasandolo ancora: sepuò essere il presidente del Parlamento europeo. Perché le parole di Antoniosono, semplicemente, sconcertanti. Ascoltatele: "non era un campione della democrazia". E ancora: "Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando non s'è fatto promotore delle leggi razziali, a parte la vicenda drammatica di Matteotti, ha fatto delle cose positive per realizzare le infrastrutture e le bonifiche".È la vecchia vulgata dell'Italia qualunquista e nostalgica, dei treni che arrivavano in orario, del "si stava meglio quando si stava peggio", l'antica suggestione che, se ci fosse stato "lui" ci sarebbe stato più ordine e meno casino. Il culto dell'uomo forte come risposta all'insofferenza collettiva verso le regole della ...

