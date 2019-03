Bernardeschi | parla lo ' scopritore' | ' E' diverso da tutti | ecco perché'

calciomercato

(Di martedì 12 marzo 2019) Il ds del Crotone, Peppe Ursino, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport la scoperta di Federico, andato in prestito in Calabria prima dell'esplosione alla Fiorentina: 'L'ho visto calciare in porta e ho detto: 'Lo prendiamo'. Ci serviva un mancino che ...

MaurizioJj : RT @P_S_1971: @SanteTricarico Ah dimenticavo....dispiace molto x @andreabarzagli2 ma Allegri e lo scrivo sempre quando parla di qualcuno in… - P_S_1971 : @SanteTricarico Ah dimenticavo....dispiace molto x @andreabarzagli2 ma Allegri e lo scrivo sempre quando parla di q… - mlenzi72 : @pws1970 @dondiegotheone @CorSport @LucaMarelli72 Questo, come dovresti sapere, non è giudicabile con il VAR, ma qu… -