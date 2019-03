Federer contro Wawrinka | riecco il derby-show del rovescio a una mano

Tennis - ATP Dubai 2019 : Roger Federer vince il 100° titolo in carriera. Lo svizzero si prende la rivincita contro Tsitsipas ed entra nella storia : Missione compiuta per lo svizzero Roger Federer: titolo numero 100 in carriera ed ottava vittoria a Dubai. Il Tennista rossocrociato scrive un’altra pagina importante della disciplina con racchetta e pallina, sconfiggendo nella finale del “Dubai Duty Free Tennis Championships” il greco Stefanos Tsitsipas (da domani n.10 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 11 minuti di partita. Un incontro gestito alla grande dal ...

ATP Dubai – Roger Federer perfetto contro Coric : in finale la ‘vendetta’ contro Tsitsipas per toccare ‘quota 100’ : Federer perfetto contro Coric nella semifinale di Dubai: lo svizzero stende il croato con un doppio 2-6. In finale c’è Tsitsipas Arrivato in semifinale con qualche incertezza, Roger Federer non ha lasciato scampo a Borna Coric. Lo svizzero ha giocato un match quasi perfetto, alzando il livello del suo tennis e rifilando all’avversario un doppio 2-6 senza diritto di replica. Nessuna incertezza, nessun errore questa volta. Roger Federer, ...

Tennis - ATP Dubai 2019 : Roger Federer vola in finale e ci sarà la sfida contro Stefanos Tsitsipas : Lo svizzero Roger Federer aveva un conto in sospeso con il croato Borna Coric. L’attuale n.7 del ranking, infatti, era reduce da due sconfitte consecutive contro il 22enne nativo di Zagabria. Nella seconda semifinale dell’ATP di Dubai, l’asso elvetico si è preso la rivincita e ha superato con un netto 6-2 6-2 Coric in 1 ora e 8 minuti di partita. Rimanendo sempre in tema di rivalsa, Federer se la vedrà contro il greco Stefanos ...

ATP Dubai – Federer fatica contro Verdasco - lo svizzero vince in tre set e vola ai quarti di finale : Partita dura per lo svizzero, che ha bisogno del terzo set per superare Verdasco e proseguire la sua corsa nel torneo di Dubai Partita complicata ma risolta positivamente per Roger Federer, che stende Verdasco e stacca il pass per i quarti di finale del torneo di Dubai. Il tennista svizzero impiega un’ora e trentasei minuti per avere ragione dello spagnolo, piegandolo con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3. Nel turno successivo il numero ...

Roger Federer ricorda il primo incontro con Pete Sampras e Rod Laver : L'ex numero 1 del mondo Serena Williams ha scelto invece Monica Seles: 'Era così bello incontrarla, è sempre stata carina con me e lo è ancora oggi.' La stessa domanda è stata rivolta anche a Belinda ...

Ivanisevic : 'Roger Federer sembrava un junior contro Tsitsipas' : È stato il numero 1 del mondo a livello junior, e l'anno scorso ha svoltato battendo Novak Djokovic a Toronto. Ha dimostrato al mondo che arriverà presto al vertice' - ha spiegato infatti Ivanisevic, ...

Tennis – Boris Becker ammette : “avrei voluto giocare contro Roger Federer - non con Nadal o Djokovic” : Boris Becker ha svelato un particolare aneddoto sulla sua carriera: al campione tedesco sarebbe piaciuto affrontare solo Federer dei 3 top player ai vertici del Tennis mondiale Rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa a Berlino, Boris Becker ha rivelato il particolare desiderio di aver voluto giocare contro Roger Federer nel corso della sua carriera. Probabilmente per l’affinità sulla superficie erbivora, visti i ...

Australian Open – Federer sul velluto contro Evans - lo svizzero domina e si impone in tre set : Tutto semplice per Federer nel match contro il britannico Evans, costretto ad arrendersi con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-3 Prosegue la marcia di Roger Federer agli Australian Open, lo svizzero infatti non lascia scampo al britannico Evans e stacca il pass per il terzo turno. Tutto molto semplice per il tennista elvetico, abile ad avere la meglio in due tie-brak, prima di chiudere la contesa nell’ultimo e decisivo set con il punteggio ...

Australian Open 2019 - il tabellone di Roger Federer. Insidia Tsitsipas negli ottavi di finale - possibile semifinale contro Nadal : Il primo Slam della stagione è ormai alle porte e dal 14 al 27 gennaio 2019 i più forti giocatori del panorama tennistico internazionale si confronteranno in quel di Melbourne (Australia) per portarsi a casa il successo. Roger Federer si presenta ai nastri di partenza da vincitore dell'edizione 2018. Lo svizzero ha messo la propria firma in sei occasioni, un record che condivide insieme al rivale serbo Novak Djokovic (numero uno del mondo) e ...

Federer : «La partita che avrei voluto giocare? Contro Borg a Wimbledon». : E' una delle più grandi leggende del nostro sport, ed è anche un mio buon amico. Credo che mi sarebbe piaciuto giocare Contro una persona così '. Borg, ha raccontato, lo ringraziò quando sconfisse ...

Boris Becker ed il tennis moderno : “avrei voluto affrontare Federer sull’erba - mai contro Nadal sul rosso” : Boris Becker ha parlato dei mostri sacri del tennis moderno, il trio composto da Federer, Nadal e Djokovic L’ex stella del tennis tedesco Boris Becker ha dichiarato che affrontare lo svizzero Roger Federer sull’erba sarebbe stato un grande incentivo, ma ha dichiarato che non avrebbe voluto mai giocare contro lo spagnolo Rafael Nadal sulla terra. “Mi sarebbe bastato giocare un set contro Federer“, ha dichiarato il ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : la Svizzera di Federer trionfa ancora una volta contro la Germania. Decide il doppio misto : E’ ancora una volta la Svizzera a trionfare nella Hopman Cup 2019, torneo/esibizione di Tennis riservato ad otto rappresentative nazionali che ha visto confrontarsi la compagine rossocrociata e la Germania. Come era accaduto l’anno passato, è stato il doppio misto a Decidere le sorti del confronto e la coppia Roger Federer / Belinda Bencic si è imposta con il punteggio di 4-0 1-4 4-3 (4). Negli altri due incontri Federer aveva ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : la Svizzera di Federer trionfa ancora una volta contro la Germania. Decide il doppio misto : E’ ancora una volta la Svizzera a trionfare nella Hopman Cup 2019, torneo/esibizione di Tennis riservato ad otto rappresentative nazionali che ha visto confrontarsi la compagine rossocrociata e la Germania. Come era accaduto l’anno passato, è stato il doppio misto a Decidere le sorti del confronto e la coppia Roger Federer / Belinda Bencic si è imposta con il punteggio di 4-0 1-4 4-3(4). Negli altri due incontri Federer aveva ...

Hopman Cup - Svizzera e Germania si contenderanno il titolo : sarà Federer contro Zverev : Hopman Cup, Svizzera e Germania si giocheranno il torneo in quel di Perth: Kerber e Zverev sfidano Roger e la Bencic Saranno ancora Svizzera e Germania proprio come dodici mesi (a trionfare fu il team rossocrociato) a contendersi il successo nella 31esima edizione della Hopman Cup, tradizionale esibizione mista per nazioni organizzata dall’Itf, che si conclude sabato sul veloce indoor della ”Perth Arena” (sarà ...