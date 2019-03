Tav | via a manifestazioni di interesse Conte | discuteremo con la Francia Salvini | farò

Tav - c'è compromesso : Palazzo Chigi invia lettera a Telt con 'clausole di dissolvenza' : Dopo giorni e giorni di scontri, pare che i vice premier Salvini e Di Maio siano arrivati ad un compromesso . Il premier Giuseppe Conte ha infatti scritto una lettera a Telt (Tunnel Euralpin Lyon Turin, la società incaricata di realizzare la Tav) e l'ha invitata ad "astenersi da qualsiasi ulteriore attività" capace di "produrre ulteriori vincoli economici e giuridici". Poi, ha assicurato di voler ridiscutere l'intera opera non solo con la ...

Tav - il governo rinvia i bandi. Francesi : 'Bruciati 300 milioni' : Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà ...

Tav - il governo rinvia i bandi. SiTav in piazza : Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà ...