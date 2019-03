Clima | in Germania Steinmeiaer loda i ragazzi dei ‘Fridays for freedom’

meteoweb.eu

(Di sabato 9 marzo 2019) La maggioranza dei tedeschi vorrebbe che manifestassero fuori dall’orario scolastico. Ma oggi i giovanissimi dei “Fridays for future”, che manifestano per la protezione del, hanno ottenuto la benedizione del presidente Frank-Walter Steinmeier, che li hati senza riserve. “Molti adulti non hanno capito che mancano 5 minuti alla mezzanotte. Percio’ e’ cosi’ importante che vi facciate sentire su questo tema e che facciate attenzione a che noi facciamo qualcosa”, ha affermato il presidente. “Abbiamo bisogno di giovani come voi, che si intromettono”. La settimana scorsa anche Angela Merkel aveva elogiato la mobilitazione dei venerdi’, fenomeno che sta riguardando moltissimi Paesi, sull’esempio della militante sedicenne svedese Greta Thunberg. Dei cortei del venerdi’, che distolgono idai banchi di ...

GiuliaRichard : Preoccupati per la #Brexit? Venite in #Germania, dove avrete uno stipendio più alto, clima e cibo migliori, e saret… - MrAlexT1983 : Castello di Neuschwanstein, Baviera, Germania. Agosto 2017. Clima orribile ma posto stupendo. - tenitchyfingers : @SaraTurconi @ciubasco La differenza è che la Germania si è presa tutte le proprie responsabilità in quel frangente… -