MotoGP | Mondiale 2019 – Jorge Lorenzo e la missione più difficile della carriera | battere

(Di martedì 5 marzo 2019) Disi possono dire tantissime cose, tranne che non abbia coraggio. Dopo aver vinto il titolonel 2015, infatti, il maiorchino ha prima lasciato la Yamaha per passare due anni in Ducati, ed ora si ritrova davanti ad un nuovo bivio di grande importanza, l’avventura in Honda. Una sfida che, senza alcun dubbio, indirizzerà l’ultima partesua, dopo una esperienza a Borgo Panigale che lo ha segnato parecchio, sia a livello mentale che, purtroppo, fisico.Tralasciando le rovinose cadute di Aragon e Buriram, che hanno minato in maniera notevole il suo corpo,sbarca nel team giapponese dopo due stagioni in Ducati sulle quali potrebbe tranquillamente scrivere un libro. Inizio, proseguimento ancor più complicato, quindi l’annuncio dell’addio in concomitanza con la rinascita, prima di un amaro epilogo ...

