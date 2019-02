La vita | difficile | del camionista I giovani fuggono dalla guida

Processo Maugeri - pg chiede conferma a 7 anni e mezzo per Formigoni : “Difficile ipotizzare vicenda di pari gravità” : È un “imponente baratto corruttivo” quello che caratterizza il Processo Maugeri-San Raffaele che ha come imputato principale l’ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni. Per questo il pg della Cassazione Luigi Birritteri nella sua requisitoria in corso alla V sezione penale ha chiesto di confermare la condanna a 7 anni e sei mesi per corruzione nei confronti dell’ex governatore “tenuto conto del suo ruolo e con ...

Ultimo single : "Difficile avere una vita privata felice" : Ultimo, secondo classificato all'ultima edizione del Festival di Sanremo e al centro di pesanti polemiche con i giornalisti presenti nella sala stampa della kermesse, in una lunga intervista al settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha svelato, a pieno, le proprie fragilità di un ragazzo comune che cerca di far conoscere la propria musica (tentando, invano, anche le strade di 'Amici' e 'X Factor') contro tutto e tutti: Mio padre ...

Ultimo - il successo gli ha fatto perdere l’amore : “Sarà difficile per me avere una vita privata felice” : Dopo le polemiche sul Festival di Sanremo, Ultimo, arrivato secondo dopo Mahmood, si racconta al settimanale Chi: “Chi fa l’artista di nicchia mi sta sulle palle – spiega il cantante – il mio obiettivo era cercare di dimostrare, non so a chi, che potevo riuscirci, che dovevo fare questo, scrivere canzoni per far sentire meno sole le persone”. Ma il secondo classificato all’Ariston racconta anche di aver perso ...

Lindsey Vonn si ritira dopo i Mondiali di Aare : “Decisione più difficile della mia vita” : Lo campionessa statunitense di sci, Lindsey Vonn, ha annunciato con queste parole, dal suo profilo Instagram, il ritiro dalle gare dopo i Mondiali di Aare. In questo modo l'americana non batterà il record di vittorie in Coppa del mondo detenuto da Ingemar Stenmark (86) e la rincorsa della statunitense si arresterà dopo la discesa e il superG in Svezia.Continua a leggere

Lindsey Vonn si ritira dopo i Mondiali di Are : “La decisione più difficile della mia vita” : Lo campionessa statunitense di sci, Lindsey Vonn, ha annunciato con queste parole, dal suo profilo Instagram, il ritiro dalle gare dopo i Mondiali di Aare.Continua a leggere

Brasile - crolla una diga : 300 dispersi e almeno 9 morti. «Difficile trovare persone ancora in vita» : di 300 dispersi e di almeno 9 morti accertati il primo bilancio del crollo del sito minerario del colosso Vale nel Minas Gerias, a una sessantina di chilometri da Belo Horizonte, in Brasile. Numeri ...

La nostra vita (difficile) da stakanov della memoria : Noi non riusciamo a ricordare cosa abbiamo mangiato ieri. Loro sono in grado di ricostruire alla perfezione cosa hanno fatto il 16 aprile di cinque anni fa. Sanno, senza il minimo sforzo, cosa indossavano, dove sono andati, che giorno della settimana era. Sono gli ipermemori, persone dotate di una super memoria. Per capirsi, tutti noi sappiamo ricostruire quasi alla perfezione il momento in cui abbiamo saputo del crollo delle Torri Gemelle e chi ...

Una vita anticipazioni : FELIPE e la difficile difesa di ANTOÑITO : La difesa di ANTOÑITO Palacios (Alvaro Quintana), nei prossimi episodi italiani di Una Vita, si rivelerà più difficile del previsto: come abbiamo avuto occasione di anticipare in precedenza, il ragazzo verrà raggirato da Belarmino, un anziano signore che farà ricadere su di lui la colpa di un’intera truffa. Ricapitoliamo perciò tutto quello che succederà per capire meglio il ruolo di FELIPE Alvarez Hermoso (Marc Parejo) in questa ...