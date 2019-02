Riforma costituzionale referendum | primo ok alla Camera

Referendum propositivo - primo ok della Camera alla Riforma costituzionale. Fraccaro : “Giorno storico per democrazia” : Via libera dall’Aula della Camera alla proposta di legge costituzionale in materia di Referendum . Il testo è stato approvato con 272 voti a favore, 141 contrari e 17 astenuti. Ora la proposta di legge passa all’esame del Senato. Il voto contrario è arrivato dal Partito Democratico e da Forza Italia. Astenuti invece Liberi e Uguali e Fratelli d’Italia. Si tratta però solo di una prima votazione, serve infatti una doppia lettura ...

