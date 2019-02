La Juve alla ricerca della punizione smarrita | Può tirare anche Matuidi

Real Madrid - Marcelo vuole andarsene! Juventus alla finestra : Il clima tra Marcelo e il Real Madrid è ormai sempre più teso con il brasiliano se ne sarebbe voluto andare già lo scorso agosto.Il ciclo Real Madrid è forse finito. Dopo Cristiano Ronaldo anche Modric e Marcelo se ne sarebbero voluti andare per trovare nuovi stimoli, avendo vinto tutto con i merengues. Florentino Perez, tuttavia, si è opposto sia con il croato che con il brasiliano. Mentre con Modric, però, si è trovati tutti d’accordo ...

Mbappè-Juventus - dalla Francia annunciano : può vestire bianconero! : MBAPPè JUVENTUS- Nuovo colpo di scena per quel che riguarda il futuro di Mbappè. Secondo quanto riportato da “Le 10 Sport“, il PSG starebbe valutando attentamente il futuro dell’attaccante francese, il quale potrebbe essere legato alle questioni del fair play finanziario. Di fatto, secondo quanto riportato dai colleghi francesi, il PSG potrebbe entrare nell’ottica delle […] More

Marcelo chiede la cessione : Juventus alla finestra : E’ giunta ai titoli di coda l’esperienza con la maglia del Real Madrid per il terzino Marcelo, secondo la spagnola ‘Cadena Cope’, il brasiliano avrebbe avuto un incontro, ieri a Valdebebas, con il direttore generale del club, Jose’ Angel Sanchez ed avrebbe chiesto la cessione. Secondo quanto riportato dall’emittente, l’incontro sarebbe durato circa un’ora e l’addio sembra ormai ...

Chiellini : 'La Juve non è ossessionata dalla Champions. Ronaldo extraterrestre - fortunati ad averlo' : È il miglior difensore del mondo in questo momento e si merita tale appellattivo con pieno merito. Difficilmente fa errori e se ne fa uno accade perché tutti possono sbagliare. Ma ha la leadership ...

Bonucci rivela : “Ecco chi ho rifiutato per tornare alla Juve” : Leonardo Bonucci, intervistato ai microfoni di “AS“, ha colto l’occasione per raccontare gli ultimi mesi della sua carriera e per presentare il match di Champions League contro l’Atletico Madrid. Il difensore ha parlato del suo ritorno alla Juventus, dell’arrivo di Ronaldo e della sua famiglia. Leggi anche: Atletico Madrid Juventus probabili formazioni: mossa a sorpresa […] More

Savic alla Juventus? L’agente del calciatore fa il punto della situazione : Atletico Madrid, il difensore dei colchoneros Savic è stato accostato con insistenza alla Juventus in vista del mercato estivo Il difensore dell’Atletico Madrid Savic, è stato accostato nelle ultime settimane alla Juventus. Il calciatore si appresta a giocare proprio contro i bianconeri nella giornata di domani ed in occasione della sfida, Tuttomercatoweb ha interpellato l’agente di Savic per capire quali siano i margini della ...

Chirico : Ecco perchè Icardi alla Juve sarebbe un guaio - : Il pensierino che potrebbe fare Paratici a giugno e che ha scatenato la reazione di Marotta non piace a tutto il mondo Juve. Icardi in bianconero? Anche no, anzi proprio no per Marcello Chirico. Il ...

Bonucci : 'Mi ha cercato il Real Madrid - ecco perché sono tornato alla Juve' : Sul sogno Champions: 'Se arriva Ronaldo, il migliore del mondo, significa che il tuo livello è cresciuto. Il nostro obiettivo è vincere la Champions, non possiamo e non dobbiamo nasconderci '. Su ...

Roma - senti Del Piero : 'Zanillo ha un futuro incredibile - alla Juve...' : In occasione dei Laureus Sport Awards di Montecarlo, l'ex numero 10 della Juventus si è soffermato sul giovane talento della Roma: 'Da qui al diventare quello che potrebbe diventare ci sono dei ...

Marotta - bordate alla Juve ed a Paratici : “Icardi in bianconero? Vedremo cosa farà Dybala a giugno…” : ‘Paratici dice Vedremo cosa fara’ Icardi a giugno? Beh, allora io dico Vedremo cosa fara’ Dybala a giugno”: risponde così l’ad dell’Inter Beppe Marotta alle parole di Fabio Paratici ds della Juventus. ”La mia – aggiunge – e’ una risposta cosi’, perche’ come dico sempre il calcio e’ un po’ un ‘circo barnum’. Ma l’affermazione di Paratici ...

Inter - Zhang : 'Icardi non andrà mai alla Juve' : Steven Zhang Interviene sul caso Icardi e sul futuro dell'attaccante argentino. Il presidente nerazzurro usa parole chiare: " Mauro non andrà mai alla Juventus . Crediamo che continuerà a crescere con ...

Serie A Inter - Zhang : 'Icardi? Mai alla Juventus' : ... saremo di ispirazione e uniremo le persone attraverso il calcio, facendo vivere ai milioni di tifosi nerazzurri sparsi nel mondo la migliore esperienza possibile' . ICARDI - 'Non venderemo mai Mauro ...

Inter - Zhang : ''Icardi non andrà mai alla Juve'' : Insieme, vinceremo e divertiremo, saremo di ispirazione e uniremo le persone attraverso il calcio, facendo vivere ai milioni di tifosi nerazzurri sparsi nel mondo la migliore esperienza possibile', ...

Zhang : “Icardi mai alla Juve. Senza FPF meno restrizioni sul mercato” : “Icardi? Mai alla Juve”. Il presidente dell’Inter Steven Zhang chiude così le porte alla possibilità di trattare con la Juventus la cessione del bomber argentino, a margine dell’assemblea dei soci odierna. “Stiamo lavorando al rinnovo di Icardi e non vedo possibilità che Icardi lasci l’Inter. Vogliamo continuare a supportarlo e vogliamo, come gruppo, che Icardi […] L'articolo Zhang: “Icardi mai alla ...