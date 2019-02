Venezuela,Trump: lasciare libero popolo

: RT @Geopoliticainfo: #Trump: 'Gli ufficiali dell'esercito venezuelano hanno una scelta: lavorare per la democrazia per il loro futuro e que… - Marco22620558 : RT @Geopoliticainfo: #Trump: 'Gli ufficiali dell'esercito venezuelano hanno una scelta: lavorare per la democrazia per il loro futuro e que… - Piergiulio58 : Venezuela, ultimatum di Trump ai militari: 'Perderete tutto'. - loewenthalt : Trump alle forze armate del Venezuela: 'lavorate per democrazia o perderete tutto' -

"Ildelè per la libertà e per la democrazia e gli Stati Uniti d'America sono dalla loro parte. Chiedo a tutti i membri del regime di Maduro: terminate questo incubo di povertà, fame e morte. Lasciateil vostro". Così il presidente Usa,su Twitter. Intanto, il presidenteno, Maduro, annuncia l'arrivo imminente dalla Russi di "300 tonnellate di aiuti umanitari"e che da diversi altri Paesi arriveranno "con l'intermediazione Onu" farmaci e materie prime per produrli.(Di martedì 19 febbraio 2019)