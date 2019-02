La tecnologia cinese e la competitività europea

Reportage dal nuovo campus cinese di Huawei - dove nasce la tecnologia del futuro : Come immaginate una fabbrica cinese di prodotti tecnologici? Se state pensando a un complesso di edifici anonimi e squadrati, affacciati su trafficate strade inquinate, vi sbagliate di grosso. In questi giorni siamo andati in visita al più recente polo produttivo di Huawei, secondo produttore mondiale di smartphone (dati relativi al periodo luglio-settembre 2018). Quello che ci siamo trovati davanti è un mix fra un campus americano e un gradito ...