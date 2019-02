Serie B : Lecce show da 0-2 a 3-2 al Livorno - il Cosenza supera la Cremonese : TORINO - La domenica del campionato cadetto si apre con la pazza remuntada del Lecce sul Livorno per 3-2 al Via del Mare. Con questa vittoria i salentini si portano al quarto posto in classifica con ...

Il tabellino di Lecce-Livorno : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Serie B : Lecce-Livorno 3-2 - Cosenza-Cremonese 2-0 : La domenica pomeriggio della 24ª giornata di Serie B regala una grande gioia ai tifosi del Lecce, capace di rimontare da 0-2 contro il Livorno e portare a casa i 3 punti. Il Cosenza fa sua la sfida ...

Diretta Cosenza-Cremonese e Lecce-Livorno dalle 15 - probabili formazioni. Dove vederle in tv : LECCE - Due gare in programma oggi alle 15 per la venti quattresima giornata del campionato cadetto. Al Via Del Mare il Lecce ospita il Livorno : i giallorossi di Liverani , che tornano a giocare in ...

Lecce Livorno : diretta tv - streaming e dove vederla : Lecce Livorno: diretta tv, streaming e dove vederla Domenica 17 Febbraio 2019 alle ore 15:00 si gioca lo scontro di ritorno tra Lecce e Livorno. La partita, valida per la 24esima giornata di Serie B, verrà disputata allo Stadio Via del Mare di Lecce. Partita importante per entrambe le squadre anche se per motivi totalmente differenti. Il Lecce infatti, 4° in classifica, ha bisogno di una vittoria per avvicinarsi alle prime 3 in classifica ...

Lecce - colpo Tumminello : c'è l'accordo - la Salernitana cerca una punta - Kupisz-Livorno sì : Continuano le trattative nel calciomercato di Serie B. Questi ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato si prevedono molto caldi, con numerose trattative vicine alla chiusura. Il Lecce ieri ha raggiunto l'accordo per l'acquisto del giovane Tumminello: ieri sera è stato trovato anche l'accordo col giocatore ed entro domani dovrebbe arrivare l'ufficialità. È lui il colpo in attacco, ancora una volta il Lecce ha puntato sui giovani, ...

Calciomercato Serie B : il Livorno vira su Mraz - sopresa Ceravolo - 2 cessioni a Lecce : Giornata molto importante quella del Calciomercato di Serie B. La chiusura delle trattative si avvicina e quindi Club iniziano ad insistere per arrivare loro obiettivi di Calciomercato. La Serie B è sempre pronta a dare soddisfazioni agli amanti del Calciomercato e oltre alle voci che si susseguono, in questo momento sono tante le trattative in dirittura d'arrivo. Calciomercato Serie B: le trattative in diretta Ore 11.00: due operazioni di ...