CAGLIARI-PARMA 0-0 | 1 PT | LA CRONACA LIVE A CURA DI FIORE DI FEO

CAGLIARI - Parma 0-0 : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali Il tabellino La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] 13' Ionita, anticipato da Kuzca, non riesce a concludere 11' conclusione di Pavoletti con palla che finisce ...

Parma - il ds Faggiano : 'Il CAGLIARI vorrà fare risultato - noi in cerca di riscatto' : Intervistato prima di Cagliari-Parma da Sky Sport , il ds del Parma Daniele Faggiano ha dichiarato: 'Partita durissima, il Cagliari vorrà fare risultato. Noi dobbiamo guardarci sempre indietro, loro ...

CAGLIARI-Parma 0-0 Segui La Diretta Biabiany-Inglese e Gervinho per l'Europa : Cagliari e Parma incrociano le armi nella partita di questo pomeriggio alle ore 18, per il 24o turno di Serie A. Ai sardi servono punti e morale dopo la secca sconfitta di San Siro della scorsa ...

Diretta CAGLIARI-Parma ore 18 : come vederla in tv e formazioni ufficiali : SEGUI Cagliari-Parma IN Diretta SUL NOSTRO SITO Diretta TV - Cagliari-Parma è in programma alle 18 alla Sardegna Arena è sarà visibile in esclusiva in Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1. Per ...

CAGLIARI-Parma - formazioni ufficiali e ultime dal campo : CAGLIARI PARMA, chi gioca oggi – Da una parte una squadra a caccia di importanti punti salvezza. Dall’altra una che non ha smesso di credere nel sogno europeo. A Cagliari i rossoblù di Maran sono chiamati alla vittoria contro un rivale, il Parma, che sta giocando un campionato forse al di sopra delle proprie aspettative. […] L'articolo Cagliari-Parma, formazioni ufficiali e ultime dal campo proviene da Serie A News Calcio - ...

CAGLIARI-Parma : formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE : formazioni ufficiali CAGLIARI , 4-3-1-2, : Cragno; Padoin, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Deiola, Cigarini, Barella; Ionita; Joao Pedro, Pavoletti. All.: Maran PARMA , 4-3-3, : Sepe; Iacoponi, ...

CAGLIARI-Parma - le formazioni ufficiali : Cagliari-Parma, le formazioni ufficiali – Dopo l’anticipo del venerdì che ha visto il netto successo della Juventus contro il Frosinone, continua il programma valido per la 24^ giornata del campionato di Serie A, alle 18 in campo Cagliari e Parma, partita molto importante valida per la classifica di entrambe le squadre. E’ un momento molto difficile per la squadra di Maran, il tecnico si gioca la panchina nel match di ...

CAGLIARI-Parma : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Cagliari-Parma, 24ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

DIRETTA CAGLIARI-Parma - Serie A : alle ore 18 fischio d'inizio : Cagliari-Parma nasconde una doppia importanza: da una parte c'è il Cagliari in grossissima crisi di risultati ed identità, con un attacco abulico e molteplici infortuni, dall'altro c'è il Parma, 12 esimo in classifica e desideroso di vincere per avvicinarsi alle zone più nobili della classifica. Una partita da non sbagliare soprattutto per la compagine isolana che si trova in quindicesima posizione a soli 3 punti dalla zona calda che porta ...

CAGLIARI-Parma streaming : ecco dove vedere il match - no Rojadirecta : CAGLIARI PARMA streaming – Il Cagliari di Rolando Maran sfida il Parma di Roberto D’Aversa nell’anticipo della 24ª giornata di Serie A questo pomeriggio alle 18:00. I sardi, in crisi di risultati, sono scivolati al 15° posto in classifica con 21 punti, frutto di 4 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte, mentre gli emiliani si trovano in dodicesima posizione a quota […] More

CAGLIARI-Parma : diretta streaming - tv e cronaca in tempo reale : Cagliari-Parma: diretta streaming, tv e cronaca in tempo reale Nella 24esima giornata di Serie A, il Cagliari affronterà il Parma. La partita si giocherà Sabato 16 Febbraio 2019 alle ore 18:00 e si terrà alla Sardegna Arena di Cagliari. Ultimamente, il Cagliari non sta attraversando un buon momento di forma: attualmente i sardi si trovano in 15esima posizione, con 21 punti realizzati (4 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte). Discorso ...

CAGLIARI-Parma streaming : dove seguire il match gratis - no Rojadirecta : CAGLIARI PARMA streaming- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida della Sardegna Arena tra Cagliari e Parma, match valido per la 24^ giornata di Serie A. Padroni di casa obbligati alla vittoria per tenere distante il pericolo Serie B. Maran confermerà il 4-3-1-2. Allarme in difesa: out Romagna e Klavan, coppia centrale formata da […] L'articolo Cagliari-Parma streaming: dove seguire il match gratis, no Rojadirecta proviene da ...

CAGLIARI PARMA : dove vederla in tv o streaming su Sky o Dazn - : Quest'anno gli appassionati di calcio e in particolare del campionato di Serie A, potranno vedere le partite in diretta tv e anche sui dispositivi mobili sottoscrivendo l'abbonamento o a Sky o a Dazn. ...

Serie A - dove vedere CAGLIARI-Parma TV streaming : La gara viene trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A , canale 202, e Sky Sport 251 . È possibile seguire Cagliari-Parma in streaming attraverso Sky Go . L'app di Sky Go è ...