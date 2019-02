Parigi snobba Salvini e Di Maio | | “Loro fanno battute ma sono in recessione

blogo

: Parigi snobba Salvini e Di Maio: 'Il premier è Conte. Loro fanno battute ma sono in… - polisblogit : Parigi snobba Salvini e Di Maio: 'Il premier è Conte. Loro fanno battute ma sono in… - Politica111 : Parigi snobba Salvini e Di Maio: 'Il premier è Conte. Loro fanno battute ma sono in recessione' -

(Di venerdì 8 febbraio 2019)Il governo francesei vicepremier e ministri italiani Matteoe Luigi Di. Il primo ieri si era detto disponibile a incontrare il presidente francese Emmanuel Macron dettando anche l’agenda dei colloqui (migranti, terroristi italiani rifugiati Oltralpe e pendolari). Oggi è arrivata la risposta dial ministro dell’Interno.Diinvece, che ha fatto scoppiare un caso diplomatico incontrando esponenti dei Gilet gialli a, dopo il richiamo dell’ambasciatore francese a Roma non ha fatto nessun passo indietro anzi ha ribadito che la sua visita è stata più che legittima, in quanto capo politico del M5S."Il dialogo non è mai stato interrotto, ma c'è anche un presidente del Consiglio in Italia, si chiama Giuseppe Conte, è lui il capo del governo italiano e Macron lo ha già incontrato molte volte" ha detto oggi il portavoce del governo francese Benjamin ...