Calano gli investimenti nel non residenziale | ma meno delle previsioni

Lavoro - crescono i precari tra gli under 40. Calano quelli a tempo indeterminato : «Dai dati Inps - commenta Marco Leonardi , docente di Economia alla Statale di Milano e consulente del Governo Renzi - si nota una inversione di tendenza in assunzioni lorde a partire da agosto 2018: ...

I nuovi posti di lavoro? Ancora a termine tra gli under40. Calano quelli a tempo indeterminato : L’Istat evidenzia che in 12 mesi la crescita occupazionale si concentra ancora fortemente tra i lavoratori a termine (+8,9%), mentre Calano quelli permanenti (0,6 per cento). I lavoratori sotto i 40 anni sono i due terzi del totale a tempo indeterminato...

Eurispes 2019 : è veg il 7 - 3% degli italiani. Aumentano i vegani - ma Calano i vegetariani - : Per approfondire: Perdere un cane fa soffrire quanto dire addio un familiare: lo dice la scienza Boom dei prodotti "speciali", anche senza avere intolleranze Il "senza" sembra aver conquistato un ...

Lavoro - Istat : aumentano gli occupati - ma Calano i posti fissi : I dati Istat sul Lavoro certificano un lieve aumento degli occupati e del tasso di occupazione, ma anche della disoccupazione giovanile. Il dato segnato sul livello di occupazione è il più alto registrato da prima della crisi. L'aumento degli occupati vale per i dipendenti a termine e per gli autonomi, mentre sono in diminuzione i contratti permanenti.Continua a leggere

Calano le vendite degli smartphone nel Q4 2018 : Samsung in rosso spera in S10 - e i cinesi godono : Continua il calo delle vendite degli smartphone che affligge specialmente Samsung e Apple. godono i produttori cinesi, specie Huawei che nel Q4 2018 rispetto a un anno sale del 43,9%, ormai a un passo dagli stanchi fuggitivi. L'articolo Calano le vendite degli smartphone nel Q4 2018: Samsung in rosso spera in S10, e i cinesi godono proviene da TuttoAndroid.

«Adrian» - Calano gli ascolti per il programma del Molleggiato : ascolti in calo per la seconda puntata della serie animata «Adrian», prodotta, ideata, scritta e diretta da Adriano Celentano con disegni di Milo Manara e musiche di Nicola Piovani, andata in martedì ...

Golf - European Tour 2019 : ad Abu Dhabi dopo tre giri Shane Lowry sempre più leader. Calano gli italiani : Shane Lowry non molla la testa dell’Abu Dhabi HSBC Championship presented by EGA neanche dopo il terzo giro: l’irlandese si conferma al comando con un -5 di giornata, la miglior prestazione odierna assieme a quella del tedesco Maximilian Kieffer (che è nel gruppo dei quinti). In totale, Lowry vola a -17 e, se non mette un’ipoteca sul successo in questo primo torneo delle Rolex Series dell’anno, perlomeno ci si avvicina in ...

Sondaggi Index Research : Calano M5S e Lega - si risvegliano i partiti dell’opposizione : Secondo l'ultimo Sondaggio (11 gennaio 2019) effettuato da Index Research, pare che gli italiani si stiano iniziando a stancare delle continue incomprensioni e dei ripetuti battibecchi tra le due forze politiche che compongono l'attuale maggioranza governativa: M5S e Lega. È quanto emerge dalle ultime rilevazioni Sondaggistiche effettuate dall’istituto di ricerca Index per Piazza Pulita, programma condotto da Corrado Formigli su La7. Giù M5S e ...

Troppe tasse - famiglie in ginocchio : Calano risparmi e potere d'acquisto : I dati Istat sulle Amministrazione pubbliche, reddito e risparmio delle famiglie non fanno sorridere: la pressione fiscale è...

Gli sbarchi Calano e i centri d'accoglienza licenziano : Il settore dell'accoglienza dei migranti è in crisi. Certo, dopo la stretta del ministro Salvini sugli sbarchi, c'era da aspettarselo ma nessuno immaginava così rapidamente.Il mix tra la drastica riduzione degli arrivi e il decreto sicurezza hanno messo in agitazione i lavoratori e i sindacati si sono subito mobilitati. Cgil e Cisl, fa sapere l'Agi, hanno "sventato" dal licenziamento 31 operatori della cooperativa Olinda, una delle più grosse ...