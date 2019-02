Piena Reno a Bologna | rotto argine fiume Ultime notizie video | 6 carabinieri travolti

Ondata di Piena del Reno - 6 carabinieri in ospedale e 280 persone abbandonano casa : Sei carabinieri della compagnia di Bologna-Borgo Panigale sono stati ricoverati negli ospedali di Bentivoglio e Maggiore di Bologna per gli effetti dell'ipotermia. Nel pomeriggio, in via Bondanello a Castel Maggiore, il comandante della compagnia dei carabinieri di Bologna-Borgo Panigale, il maggiore Elio Norino, e altri cinque colleghi sono intervenuti per sgomberare la strada e le abitazioni che si trovano nei pressi del fiume ...

Maltempo in Emilia : fiume Reno in Piena - esondazioni a Casalecchio - Borgo Panigale : Disagi anche in Emilia Romagna per la forte ondata di Maltempo che si sta abbattendo sull'Italia da ieri, colpendo soprattutto il Nord e il versante tirrenico. Il fiume Reno è in piena ed è...