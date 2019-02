Maltempo - automobilisti sull’A22 : “Bloccati dalle 5 di mattina”. VIDEO : Maltempo , automobilisti sull’A22 : “Bloccati dalle 5 di mattina”. VIDEO Alcune persone rimaste ferme sull’autostrada del Brennero hanno raccontato, ai microfoni di Sky tg24: “Siamo in viaggio da ieri sera, non ci hanno dato nessuna informazione” Parole chiave: ...

Maltempo - Autostrada del Brennero chiusa per neve : 12 km di coda - automobilisti bloccati. Toscana - fiumi sotto osservazione : Il Maltempo flagella l'Italia: neve , pioggia e temporali per la giornata di oggi stanno causando disagi alla circolazione in Alto Adige, dove è stata chiusa l' Autostrada A22 del...

Maltempo - Autobrennero chiusa per neve 12 km di code. L allarme degli automobilisti 'Siamo fermi da questa notte' : BOLZANO - Caos neve in Alto Adige. L'autostrada del Brennero è chiusa in direzione nord tra chiusa e Vipiteno per mezzi pesanti bloccati. Si è formata una coda di 12 chilometri, anche il servizio ...