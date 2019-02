Inter | Spalletti | Poca lucidità Radja è da recuperare

Inter-Lazio - Spalletti : “Un vero peccato per l’impegno e il cuore” : Inter-Lazio 4-5 DCR LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Inter Tv, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato della sconfitta ai calci di rigore contro la Lazio in Coppa Italia: “Nel primo tempo ci siamo lasciati innervosire dal fatto che il pubblico ci chiedeva di attaccare con più forza. La Lazio ripartiva bene, […] L'articolo Inter-Lazio, Spalletti: “Un vero peccato per l’impegno e il ...

Inter - Marotta : “Conte? Abbiamo fiducia in Spalletti” : ‘Abbiamo Spalletti che sta facendo bene: siamo terzi in classifica in campionato e in corsa in Coppa Italia e in Europa League. Il club ha massima fiducia in lui’. Sono le importanti dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta prima della gara di Coppa Italia contro la Lazio, allontanate dunque le voci su Antonio Conte. ‘Milano è una grande città, non solo bella. Mi sembra legittimo ...

Marotta : 'Conte all'Inter? Massima fiducia in Spalletti' : "Abbiamo Spalletti che sta facendo bene: siamo terzi in classifica in campionato e in corsa in Coppa Italia e in Europa League. Il club ha Massima fiducia in lui". L'amministratore delegato dell'Inter ...

Inter-Lazio : le parole di Spalletti in conferenza stampa : Alla vigilia del quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida.“E’ una partita importante, difficile, perché vincere e passare il turno significa giocare una semifinale, quindi noi ne conosciamo i contenuti. Sarà una partita carica di difficoltà ma allo stesso tempo ne conosciamo la soluzione che è essere l’inter perché se saremo l’inter ...

Coppa Italia - Spalletti : "Per passare il turno bisogna essere l'Inter" : Alla vigilia della sfida di Coppa Italia con la Lazio , in casa Inter tengono banco il caso Perisic e il mercato. "Solo Perisic ha chiesto la cessione, nessun altro - ha sbottato Spalletti - Eppure si ...

Spalletti carica l'Inter : 'Possiamo voltare pagina' : Luciano Spalletti sogna la semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Prima, però, c'è da eliminare la Lazio. 'Possiamo voltare pagina, è una gara importante'. Inter. 'Questa è una partita ...

Inter - Spalletti : 'Dobbiamo essere noi stessi. Perisic? Ingannato' : Domani sera l'Inter si gioca la semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. Spalletti alla vigilia sfodera una ricetta semplice: 'La soluzione è essere l'Inter per riuscire a passare il turno. Sarà ...

Inter - Spalletti alza la voce : “Perisic ingannato - bugie su Vecino - Miranda e Candreva” : Vecino, Miranda e Candreva non lasceranno l’Inter a detta del tecnico Luciano Spalletti, il quale vede già un Perisic diverso ”Perisic ha avuto la personalità di dire una cosa che gli sembrava giusta in quel momento, probabilmente però perché tratto in inganno da qualcuno”. Ha commentato così Luciano Spalletti, la richiesta di cessione presentata da Perisic all’Inter. Una cessione che non avrà luogo, dato che ...

Inter-Lazio - Spalletti : la conferenza stampa pre Coppa Italia LIVE : LIVE 18:48 30 gen Perché secondo lei qualcuno ha chiesto di lasciare l'Inter? Io parlo con i calciatori tutti i giorni e sono quello che ne sa di più, perché le vedo. Ma queste sono cose che fanno ...

L'Inter tra la Coppa Italia - il futuro di Spalletti e gli spifferi di mercato. : Il futuro del tecnico toscano non sembrava essere in bilico nell'immediato , almeno fino a domenica, , ma stando ad indiscrezioni riportate da Rai Sport, dopo la sconfitta contro i granata, c'è stato ...

Inter - lo spogliatoio non è sereno e Zhang chiede conto a Spalletti : La Gazzetta dello Sport parla di Inter e spiega come il presidente, Steven Zhang, abbia chiesto a Spalletti il motivo di tanto malcontento all'Interno dello spogliatoio nerazzurro. ' Davanti a un buon bicchiere di vino ...

Panchina Inter - Spalletti trema : crolla la quota del sostituto [NOME e DETTAGLI] : Panchina Inter – Stagione che può essere considerata altalenante quella dell’Inter, i nerazzurri sono reduci dalla sconfitta nella gara di campionato contro il Torino, il percorso fino al momento per il tecnico Spalletti non può essere considerato entusiasmante. L’arrivo di Marotta è il preludio alla rivoluzione che dovrebbe riguardare anche la Panchina, un indizio arriva dai betting analyst che danno un’accelerata ...

Inter : Spalletti - una coppa o via. Resta l'ombra di Conte : Non si è parlato solo di mercato nella cena della dirigenza nerazzurra al ristorante di Carlo Cracco, nel centro di Milano. L'Inter vuole capire anche come invertire una direzione di marcia assai ...

Inter - lo psicodramma di Spalletti : le ultime 48 ore - cosa non può più fallire : Che siamo in pieno inverno lo dicono i risultati dell' Inter. La legge non scritta, ormai, vuole che a cavallo della fine dell' anno solare e l' inizio di quello nuovo i nerazzurri si smarriscano nella via tra Milano e Appiano Gentile. Succede puntualmente da varie stagioni, dal Mancini-bis a Spalle