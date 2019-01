Riforma Coni | Giorgetti | ' Non una legge ad personam ma per il bene dello sport'

Coni - a Roma presentata la Riforma Sport e Salute. Le parole di Giorgetti - Malagò e Salvini : Lo ero dal primo giorno perché conosco bene quel mondo. Il grande errore sarebbe quello di non portare rispetto a qualsiasi altra candidatura, soprattutto quella di un paese come la Svezia che non ha ...

Presentata la Riforma dello sport. Giorgetti : “Vogliamo il bene dell’Italia”. Malagò : “Da definire il perimetro d’azione del Coni” : Giornata importante per lo sport italiano, oggi al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma è stata Presentata la riforma voluta dal Governo. Ovviamente era presente Giancarlo Giorgetti, sottosegretario con delega allo sport che ha fatto un punto della situazione: “Siamo qui per svelenire un clima che è stato alimentato dai media e che secondo me non ha motivo di fondamento. Questa riforma non nasce contro nessuno e non nasce ...

Dal nuovo Coni ai Daspo rafforzati - ecco la Riforma dello Sport italiano : ... valorizzandone i percorsi di formazione per «una preparazione professionale che favorisca l'accesso al mondo del lavoro anche alla fine della propria carriera Sportiva, prevedendo agevolazioni alle ...

Riforma Coni : giovedì la presentazione : ... il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, insieme ai ministri Marco Bussetti, Giulia Grillo e al sottosegretario Simone Valente, presenterà la Riforma dello sport. Tutte ...

Riforma Coni : giovedì la presentazione : ... il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, insieme ai ministri Marco Bussetti, Giulia Grillo e al sottosegretario Simone Valente, presenterà la Riforma dello sport.

Referendum - Berlusconi : Riforma pericolosa - fine democrazia rappresentativa : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Riforma Coni - Malagò : 'Non ero ottimista - oggi lo sono' : Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, aprendo i lavori degli stati generali dello sport italiano al salone d'onore del Coni alla presenza dei sottosegretari alla Presidenza del consiglio ...

Giorgetti : 'La Riforma del Coni? Un provvedimento non perfetto - ma buono' : 'La riforma del Coni non è perfetta, ma buona; per questo abbiamo bisogno della collaborazione di tutte le istituzioni sportive', spiega il sottosegretario con delega allo sport che poi sottolinea: '...

Distensione tra Coni e Governo? Giovanni Malagò : “Ottimista sulla Riforma dello sport”. Giorgetti : “La politica non farà intrusioni” : Nella giornata odierna si sono svolti gli Stati Generali dello Sport, una giornata di approfondimenti e dibattiti organizzata dal Coni presso il Salone d’Onore di Palazzo H a Roma. Le prime dichiarazioni rilasciate dai protagonisti hanno lasciato intendere che c’è un clima di Distensione tra Governo e Coni dopo le polemiche dell’ultimo periodo in merito alla riforma dello sport voluta da Palazzo Chigi. Il Presidente Giovanni ...

Riforma Coni - Malagò : Non ero ottimista - oggi lo sono : Lo sport funziona, produce risultati, ma non può rimanere ancorato al passato' . STATI GENERALI DELLO SPORT ITALIANO - Un intervento di saluto del presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha aperto a ...

Riforma del Coni - Malagò : “Ogni cosa cambiata in peggio. Lo sport italiano perderà autorevolezza internazionale” : Nella Riforma del Coni “non c’è una cosa cambiata in meglio, solo in peggio” e per questo “diventerà un boomerang tremendo” perché “alla nostra base questa cosa non è piaciuta e non piacerà mai“. Giovanni Malagò torna a criticare la Riforma del Comitato olimpico voluta dal governo Lega-M5s: “All’inizio – ha detto in un’intervista all’Adnkronos – mi sono quasi sentito male. ...

Malagò contro la Riforma del Coni : "Sarà un boomerang" : Che la politica volesse fare questo è chiaro, l'ho capito, ma deve sapere che ha messo in condizione il paese di essere molto meno credibile a livello internazionale sulle manifestazioni sportive". ...

Riforma Sport 2019 - il Governo non fa concessioni. Coni depotenziato - cambia tutto e nasce Sport&Salute : Niente da fare, non è stata risolta la trattativa tra Governo e Coni per quanto riguarda la riscrittura della Riforma dello Sport italiano. Giovanni Malagò deve arrendersi: il maxiemendamento presentato ieri in Senato ha confermato le disposizioni non accettate dal capo del Coni. Non esisterà più Coni Servizi: nasce Sport e Salute che si occuperà di gestire i finanziamenti governativi (non meno di 368 milioni all’anno), che saranno ...

Malagò - Riforma Coni : 'Si può trattare ma ci sono punti fermi' : Sulla riforma del Coni "c'è spazio per trattare ma ci sono anche dei punti fermi. C'è grande disponibilità a confrontarsi: un conto poi sono le parole un altro i fatti". Il presidente del Coni, ...