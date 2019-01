motorinolimits

: Brembo per la nuova Formula E - BarbaraPremoli : Brembo per la nuova Formula E - MotoriNoLimits : Brembo per la nuova Formula E - Info_Ricambi : Brembo è stata riconosciuta dal Carbon Disclosure Project come una delle aziende leader a livello mondiale per impe… -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) La quinta stagione del campionato ABB FIAE è quella della svolta. Anche per, scelto da Spark Racing Technology (SRT) – fornitore esclusivo dei telai per il Campionato ABB FIAE per le stagioni 5 (2018/19), 6 (2019/2020) e 7 (2020/2021) – come fornitore unico dell’intero impianto frenante di tutte le monoposto. … L'articoloper laE MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.