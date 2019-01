In origine del Parkinson | l’infiammazione e non la proteina prionica

La rottura di due tiranti del pilone 9 all'origine del crollo del Ponte Morandi a Genova : E' quanto emerge dalle conclusioni dei periti incaricati dalla procura per fare luce sulle cause della tragedia, e depositate al Palazzo di giustizia. Secondo la perizia la rottura dei tiranti fu ...

Febbraio : l'origine dell'anomalia nel calendario - perché ha 28 giorni? - : perché questa anomalia? Febbraio, perché ha 28 giorni? E' proprio il caso di dirlo, il calendario gregorian o non è una scienza esatta, e infatti con Febbraio c'è da perderci un po' la testa, tanto è ...

Como : una brace all'origine del rogo nei boschi del 30 dicembre - 2 denunce : Milano, 18 gen. (AdnKronos) - Due persone sono state denunciate per il reato di incendio boschivo colposo in seguito al rogo che il 30 dicembre scorso ha distrutto ettari di bosco nel comune di Sorico, in provincia di Como. I due si erano recati in una baita della zona, insieme a un gruppo di amici,

Ernia svela l'origine del suo nome d'arte e racconta la fase più dura della sua carriera : Quello di Ernia é sicuramente uno dei nomi più interessanti della nuova scena rap italiana, non tutti però sanno come il suo singolare nome d'arte abbia avuto origine. In una recente video intervista pubblicata oggi dal canale YouTube 'Automoto.it', il rapper ha avuto modo di svelare questo dettaglio. durante la chiacchierata concessa alla pilota professionista Vicky Piria, l'autore di '68' ha raccontato anche diversi aneddoti sulla sua vita e ...

Epifania 2019 - tante curiosità su origine e storia della Befana : etimologia e significato religioso - le tradizioni in Italia e nel Mondo : L’Epifania è una delle principali feste religiose dell’anno (insieme a Pasqua, Ascensione, Pentecoste e Natale) ed è celebrata dalla Chiesa Cattolica 12 giorni dopo Natale, il 6 gennaio. Il termine Epifania deriva dal greco ?p?f??e?a, epipháneia, che può significare “manifestazione”, “apparizione”, “venuta”, “presenza divina”. Nella tradizione cristiana, in particolare, Epifania assume il ...

Federica Sciarelli spiega l'origine dell'ematoma al naso : "Non ho fatto a cazzotti con nessuno" : Nell'ultimo numero di Tv, Sorrisi e Canzoni, la giornalista Federica Sciarelli ha svelato che cosa le ha causato l'ampio livido tra il naso e l'occhio destro che ha sfoggiato - suo malgrado - ad inizio novembre e mascherato con più successo negli ultimi appuntamenti del mercoledì sera di Rai 3 con Chi l'ha visto?.Nonostante il trucco scenico, l'ematoma è risultato spesso così ben visibile sotto i riflettori, che la stessa giornalista ...

Le feste di dicembre nel mondo : storia e curiosità su albero - presepe e l’origine del mito di Babbo Natale : L’albero di Natale, assieme al presepe, è uno dei simboli per eccellenza di questa festività. Si narra che i Romani abbellivano le loro domus con fronde di pino e altri sempreverdi, regalandone un rametto come buon auspicio durante le Calende di gennaio, mentre tra i Celti, i sacerdoti e le sacerdotesse Druidi decoravano abeti e pini rossi, simboli di lunga vita, per le celebrazioni del giorno più corto dell’anno. I Vichinghi ritenevano che gli ...

Baglioni : "I vincitori di Sanremo Giovani di origine straniera? La musica è più avanti della politica - non ha rancore" : Claudio Baglioni, reduce da Sanremo Giovani e dall'annuncio dei big che animeranno l'edizione 2019 del festival, dice la sua sulla polemica riguardante la presenza di artisti di origine straniera tra i partecipanti alla competizione sanremese riservata agli esordienti.Il bubbone dell'immigrazione è scoppiato per l'incapacità della classe politica. Non si risolve, non lo risolve nessuno. E abbiamo già perso almeno 25-30 anni. ...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni : “I vincitori della sezione Giovani sono di origine straniera? La musica è più avanti della politica - non ha rancori” : “Il bubbone dell’immigrazione è scoppiato per l’incapacità della classe politica. Non si risolve, non lo risolve nessuno. E abbiamo già perso almeno 25-30 anni. La musica però è più avanti della politica perché non ha questo rancore dentro, ma è finalizzata al raggiungimento della bellezza e dell’armonia”. Claudio Baglioni risponde così in conferenza stampa a chi gli fa notare che la sezione Giovani del Festival della Canzone ...

26 anni senza Brera : dal Tour alla poesia nel calcio. L'origine del mito : Voleva indicare una maniera epica, leggendaria, degna, di lasciare questo mondo per chi aveva illustrato il genere umano in maniera così brillante ai suoi occhi. La notte del 19 dicembre 1992, il ...

Scoperta scioccante della Nasa sull'Asteroide Bennu : 'Potrebbe spiegare l'origine della vita sulla terra' : E' un sogno che diventa realtà, è un onore ed un privilegio essere a capo di un progetto così importante per la Nasa, gli Stati Uniti e, in realtà, tutto il mondo'. Leggi NewNotizie.it, anche su ...

Santa Lucia : la storia e l’origine del detto sul “giorno più corto dell’anno” : E’ l’inizio del quarto secolo dell’era cristiana. Una giovane siracusana, Lucia, accompagna la madre malata a Catania per la commemorazione del martirio di Sant’Agata. Si inginocchiano insieme sulla tomba della martire a pregare per la guarigione, e Lucia cade addormentata. In sogno le appare la vergine Agata: “Lucia, sorella mia, perché chiedi a me quello che tu stessa hai ottenuto? Ecco, per la tua fede, la madre ...

Porsche - L'origine del nome Taycan : In attesa di svelare la sua prima elettrica nel dettaglio, la Porsche torna a parlare della Taycan per raccontare la genesi del suo nome. L'auto deve la sua sigla a uno studio durato quasi due anni, che ha portato a scegliere due parole di origine turca combinate tra loro.600 proposte da vagliare. Non capita tutti i giorni di dover dare un nome a una Porsche, ma la questione si fa ancora più seria quando il modello non ha una storia ...

La “zampogna” : l’origine greca della parola che racconta l’amore del dio Pan per una ninfa : Si tratta di uno dei simboli che scandiscono le festività natalizie: l’immancabile suono della zampogna accompagna da sempre il Natale, ma la sua origine è molto lontana dalle celebrazioni cristiane. Questo strumento nasce infatti nell'antica Grecia e al suo nome è legato quello di Pan, il dio metà uomo e metà capra: ecco la vera origine della “zampogna”.Continua a leggere