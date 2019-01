Matera | blitz anti-caporalato | 14 arresti | c’è anche un dipendente comunale

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Quattordici persone sono state arrestate mercoledì mattina durante un’operazione contro lo sfruttamento di manodopera nei campi agricoli. L’ennesimo caso diviene dalla Basilicata, dove i carabinieri hanno scoperchiato quella che per la procura diera un’associazione a delinquere guidata da una coppia di romeni, finiti in carcere. I due, secondo gli investigatori, avrebbero ottenuto un profitto illecito di oltre 1,3 milioni di euro,attraverso le liquidazioni e i benefici versati sui conti correnti intestati ai lavoratori, ma nella loro disponibilità. Gli oltre 200 lavoratori, tutti romeni, venivano impiegati fino a 18 ore al giorno, con un’unica pausa di mezz’ora.Tra gli arrestati c’èundel Comune di Scanzano Jonico, in provincia di: ora è ai domiciliari con l’accusa di corruzione per aver ...