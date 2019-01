R cittadinanza | Di Maio | Più sgravi per imprese che assumono prima

Di Maio : sgravi a impresa che assume chi ha reddito cittadinanza : Roma, 10 gen., askanews, - sgravi fiscali fino a 18 mesi agli imprenditori che assumeranno le persone con il reddito di cittadinanza. Lo ha affermato il ministro del lavoro Luigi Di Maio, secondo cui '...

Le mani di Conte e Di Maio sull'Inps - ente chiave del reddito di cittadinanza : Il ministro del Lavoro propone, il Consiglio dei ministri delibera, il premier inoltra il decreto al capo dello Stato. È uno schema previsto dalla legge, standardizzato e adottato per molti provvedimenti e anche per alcune nomine. Accade così anche per la scelta del presidente dell'Inps, ma c'è un elemento nuovo, di peso, che elettrizza questa catena, conferendole una nuova declinazione e quindi un esito assai differente. ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : 'Tesoretto di 400 milioni - più soldi per invalidi' : Un tesoretto di 400 milioni per il Reddito di cittadinanza. Che 'non perde 400 milioni, anzi c'è un tesoretto di 400 milioni perché - ha spiegato Luigi di Maio a Radio Anch'io - alzando la soglia dei ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : "Accesso per 260.000 invalidi italiani" : "Tesoretto da 400 milioni di euro per pensioni minime per gli invalidi e per i centri per l'impiego". D'accordo il ministro Salvini: "Ha il nostro appoggio"

Luigi Di Maio - rappresaglia Lega : migranti e pensioni d'invalidità - fanno saltare il reddito di cittadinanza : Se Luigi Di Maio fa saltare la linea di Matteo Salvini sui migranti , la Lega farà saltare il reddito di cittadinanza del M5s . Per ora è solo una minaccia, una pistola fumante sul tavolo della ...

Fonti vicine a Di Maio : disabili inclusi nel reddito di cittadinanza : "I disabili che vivono al di sotto della soglia di povertà vedranno aumentate le loro pensioni a 780 euro. La Lega questo lo ha sempre saputo. Si tratta di una misura che aiuterà anche le famiglie, ...

Reddito di cittadinanza - il disastro di Di Maio fregato dagli accattoni : a chi non andrà neanche un euro : Qualcosa di fascista in questo governo c' è davvero. Sono i 6,1 miliardi di euro del Reddito di cittadinanza, che Luigi Di Maio usa come la Buonanima faceva con gli aerei: sempre gli stessi, ma fatti girare in modo da sembrare molti di più e abbagliare l' esercito pronto ad assalire le sedi dell' In

Matteo Salvini - l'ultimatum a Di Maio sul reddito di cittadinanza : "Senza soldi ai disabili salta" : Matteo Salvini usa la diretta su Facebook per mettere in chiaro alcuni punti cruciali che stanno alzando la tensione all'interno del governo, a cominciare dalla vicenda dei 49 naufraghi della nave Sea Watch, passando per l'imminente reddito di cittadinanza e il salvataggio di banca Carige. Sulla chi

Ilona Staller - l'ultimo capolavoro di Luigi Di Maio : "Ora aspetto il reddito di cittadinanza" : Ilona Staller, con il dente avvelenato perché le vogliono togliere il caro vitalizio, in una intervista al Giornale se la prende coi grillini. "Questa manovra, atta a tagliare le pensioni degli italiani, rappresenta per i 5 stelle soltanto un modo per continuare a finanziare i propri lauti stipendi.

Luigi Di Maio - svelate le balle sul reddito di cittadinanza : soldi a stranieri - lavoro nero e finti poveri : La prima bugia è venuta a galla subito. Era quella con le gambe più corte. Luigi Di Maio l' aveva ripetuta il 3 gennaio, a Belluno: «La legge, come abbiamo sempre detto, riguarda il reddito di cittadinanza per coloro che sono cittadini italiani». Ieri sono uscite le carte che l' ufficio legislativo

Luigi Di Maio - reddito di cittadinanza : l'assegno si restringerà se dovessero finire le risorse : Il reddito di cittadinanza non sarà uguale a quello promesso da Luigi Di Maio. Sarà a fisarmonica, ergo se i soldi finiscono, si rifanno i calcoli e tutti prendono meno (pensioni comprese). E' quanto emerge dalla versione ormai praticamente definitiva del decreto legge che istituisce il sussidio ant

Reddito cittadinanza - Di Maio : è stato concepito per gli italiani - : ... Luigi Di Maio, a Pescara, a margine di un incontro con gli operatori dell'associazione On The Road, ripondendo così a chi gli riporta la polemica politica innescata da alcuni esponenti di Forza ...

