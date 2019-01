Coppia | 13 modi per smetterla di rimuginare sulla relazione

vanityfair

: RT @wangfeifeii0427: @Jaejoongjj26 Lo penso anche io, sia che tu sia più bello di un Dio greco sia che siamo la coppia più realistica sia c… - Jaejoongjj26 : RT @wangfeifeii0427: @Jaejoongjj26 Lo penso anche io, sia che tu sia più bello di un Dio greco sia che siamo la coppia più realistica sia c… - wangfeifeii0427 : @Jaejoongjj26 Lo penso anche io, sia che tu sia più bello di un Dio greco sia che siamo la coppia più realistica si… - PsicologiaCont : TRADIRE: UNA MOSSA PERICOLOSA PER LA COPPIA? Sono diversi i modi in cui i partner possono vivere l’adulterio subito… -

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Non analizzate tutto ciò che esce dalla bocca del partnerConcentratevi su come vi sentite invece di valutare laConsiderate la prospettiva "migliore amica"Impegnate il vostro tempoChiarite a voi stesse cosa è veramente necessario nella vostraNon rendete il problema il fulcro dellaDite quello che intendete - e intendete quello che diteAllenate il vostro cervello a essere più positivoSmettete di parlare sempre e solo dei vostri problemi diagli amiciConsultate uno psicoterapeutaFuggite nel weekendIniziate a concentrarvi sul positivoCreate un diario per tenere traccia dei vostri pensieriPensare troppo alla vostra, rimuginarci in continuazione: è un’abitudine che abbiamo tutti, chi più chi meno (chi non l’ha fatto mai, scagli la prima pietra). In particolare, se ultimamente le cose tra voi non vanno a gonfie vele: perché ha fatto ...