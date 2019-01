Carige | per Di Maio è ' nazionalizzazione' | la parola che non piace alla Lega

La mossa del M5S dopo l'imbarazzo per il caso Carige : 'Minenna alla Consob - per Paragone commissione banche' : La mossa del M5S, dopo l'imbarazzo per il salvataggio della banca Carige, non si è fatta attendere: Marcello Minenna andrà alla presidenza della Consob e il senatore grillino Gianluigi Paragone sarà ...

Carige - Mulé (FI) : “Perché Conte ha incontrato i vertici della banca? Non è accettabile - riferisca in Aula” : “Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferisca al Parlamento sui contatti tra lui stesso ed esponenti della famiglia Malacalza“. A chiederlo, il deputato di Forza Italia, Giorgio Mulé. “Si tratta di circostanze che gettano una luce veramente oscura sulla genesi del decreto su Carige: non si capisce perché Conte intervenga in prima persona su azionisti di riferimento di una banca privata in vista di quello che, come ha ...

Carige - Modiano : per salvarla bastano 320 mln non miliardi : Genova, 9 gen., askanews, - 'Per salvare Carige bastano 320 milioni, che sono quelli che il fondo interbancario nel suo ramo volontario aveva stanziato come obbligazione subordinata che ci metteva in ...

Carige - Modiano : per salvarla bastano 320 mln non miliardi : Genova, 9 gen., askanews, - "Per salvare Carige bastano 320 milioni, che sono quelli che il fondo interbancario nel suo ramo volontario aveva stanziato come obbligazione subordinata che ci metteva in ...

Carige - i no di Genova alla nazionalizzazione. Toti : "Ha risorse per rialzarsi : Per il presidente della Liguria, Giovanni Toti, la nazionalizzazione di banca Carige non è la strada da seguire. "Continuo a ritenere che economia e Stato siano separati - ha affermato - Sulla nazionalizzazione degli istituti di credito mi trovo in disaccordo. Carige ha risorse e forze per rialzarsi sulle proprie gambe". Sul punto è intervenuto anche Pietro Modiano che assicura: "Nazionalizzazione non è sul tavolo, non ...

Carige - il decreto in Gazzetta. Fondo da 1 - 3 miliardi a copertura degli oneri ma garanzie fino a 3 miliardi : Il decreto Carige, firmato martedì dal presidente della Repubblica, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è approdato alla commissione Finanze della Camera. Prevede la garanzia dello Stato su nuove emissioni di bond fino a un valore nominale di 3 miliardi fino al 30 giugno 2019. Inoltre è istituto un Fondo con una dotazione di 1,3 miliardi – contro i 2 miliardi ipotizzati nelle bozze – destinato alla “copertura degli ...

Banca Carige : dal governo 1 - 3 miliardi per evitare il collasso : 'Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, il ministero dell'Economia è autorizzato, fino al 30 giugno 2019, a concedere la ...

Fondo da 1 - 3 miliardi per salvare Banca Carige : Con le 'misure urgenti' approvate lunedì sera dal Consiglio dei ministri, lo Stato mette in conto sulla carta tra garanzie e sottoscrizione di azioni, 1,3 miliardi per 'salvare' Carige. Lo si legge ...

Carige - rivolta della base M5s contro Luigi Di Maio : 'Ci prendete per il c**o' : Sei una delusione politica, siete peggio dei predecessori, fate le stesse cose e cambiate nome'. Tanto che su Twitter qualcuno lancia persino l' hashatg: '#Carige is the new Etruria'. E mentre c' è ...

Carige - rivolta della base M5s contro Luigi Di Maio : "Ci prendete per il c**o" : Sorpresa, delusione, sgomento, rabbia. I grillini guardano nello specchio a cinque stelle e non si riconoscono più. Anzi, si chiedono se quelle facce lì, sono davvero quelle che hanno votato. L' affare Carige è peggio del tradimento sulle Trivelle, del valzer sulla Tav, dei clandestini lasciati in m

Il decreto per salvare Carige è identico al decreto sulle banche del governo Gentiloni : identico parola per parola, come se fosse stato ricopiato: lo mostra il Sole 24 Ore, che ha confrontato i testi

Per Di Maio banca Carige è stata nazionalizzata : "Quella di Carige non è un salvataggio ma una nazionalizzazione". Lo dice il vicepremier, Luigi Di Maio, in un'intervista al Fatto Quotidiano. "La regola è una - spiega Di Maio - se lo Stato mette i soldi in una banca, quella banca diventa dello Stato. Lo abbiamo sempre sostenuto. E comunque per ora non ci abbiamo messo un euro. Di certo non la ripuliremo per venderla e non faremo favori a qualche ...

Piano B per Carige - lo Stato nel capitale. Soldi pubblici per salvare la banca : Pronti un miliardo e 600 milioni di euro per il salvataggio. Sga e Credito Fondiario in pista per la cessione delle sofferenze

Piano B per Carige - lo Stato nel capitale : Pronti un miliardo e 600 milioni di euro per il salvataggio. Sga e Credito Fondiario in pista per la cessione delle sofferenze