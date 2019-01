Alta tensione nel governo | a rischio rinvio vertice Conte-Salvini

Alta tensione nel governo - il vertice Conte-Salvini rischia di saltare : Roma, 9 gen., askanews, - Rumours nella maggioranza davano per le 22 il vertice 'di chiarimento' nel governo chiesto da Matteo Salvini a Giseppe Conte, cui si dava per scontata la presenza anche di ...

Alta tensione tra Conte e Salvini dopo la decisione del premier di accogliere parte dei migranti della Sea Watch : dopo 19 giorni in mare a bordo delle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye, finalmente l'arrivo a terra. Saranno ridistribuiti in otto Paesi europei tra cui l'Italia. Il ministro dell'Interno se la ...

MAlta non vuole accogliere i 49 migranti - tensione con l'Italia : 'Bulli non vinceranno' : Dall'avvento di Matteo Salvini al Viminale c'è una nuova protagonista della scena sul fronte dell'emergenza immigrazione. O meglio, fino all'approdo al ministero dell'Interno del leader della Lega, mai Malta era stata tirata in ballo con così tanta frequenza. E non a caso nell'ultimo periodo si è affacciato sulla scena internazionale anche il primo ministro maltese Joseph Muscat. La piccola isola, almeno a giudicare da quelle che sono le parole ...

Matteo Salvini e J-AX ad Alta tensione : volano parole grosse tra il politico e il rapper sui social : FUNWEEK.IT - L'intervista pre-natalizia rilasciata da J-AX al Corriere della Sera è balzata agli onori della cronaca in questi primi due giorni del nuovo anno, cominciato senza alcun...

Alta tensione nel Vesuviano : insulti e minacce sulla sede della Lega : BOSCOTRECASE - 'No Lega', 'Salvini m', falce e martello e simboli anarchici. Scritte offensive sono comparse nella notte di Capodanno sulla nuova sede della Lega a Boscotrecase, inaugurata il 28 ...

Ipertensione : ecco l’alimento in grado di contrastare la pressione Alta : Dalla spirulina una sostanza per combattere l’ipertesione. E’ il risultato di ricerca del laboratorio di fisiopatologia vascolare dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (Iss) che mostra come un estratto della cosidetta ‘alga azzurra’ abbia la capacità di contrastare l’Ipertensione arteriosa attraverso la dilatazione dei vasi sanguigni. Gli esperimenti, riportati sulla rivista Hypertension, sono stati condotti sia in ...

Fiano (Pd) chiede sospensione - urla e parolacce contro Fico : Alta tensione in aula (VIDEO) : Il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, da più parti, viene considerato l'anima più vicina alla sinistra del Movimento Cinque Stelle. Il suo disappunto verso le politiche sull'immigrazione di Salvini e il pensiero leghista in genere sono spesso state di forte attualità. Oggi, però, a Montecitorio è andata in scena una rappresentazione del fatto che tra lui ed il Pd non corre certo buon sangue, almeno in qualità di presidente della ...

Panchina Bologna - Alta tensione : le ultime sul tecnico Inzaghi [FOTO] : 1/6 Massimo Paolone/LaPresse ...

Alta tensione in Medio Oriente. Israele intercetta missile siriano : tensione alle stelle tra Israele e Siria . La contraerea siriana ha aperto il fuoco contro quelli che i media locali hanno definito 'obiettivi nemici' nei pressi di Damasco. Poco dopo l'esercito ...

De Laurentiis-Reina - Alta tensione : incredibile botta e risposta : Continuano i momenti di tensione tra l’attuale presidente del Napoli De Laurentiis ed il portiere del Milan Reina, protagonista in passato proprio con il club azzurro. Dopo il successo contro la Spal, il numero uno del Napoli aveva punzecchiato Reina, ecco il commento su Meret con riferimento all’ex portiere adesso al Milan: “ci ha dato due punti in più – le parole di AdL -. Lui para e non tira i palloni ...

M5s - la fronda contro Matteo Salvini per i porti chiusi : 'Non decidi tu' - Alta tensione al governo : Sui porti chiusi da Matteo Salvini alla Open Arms , che chiede di far sbarcare in Italia circa 300 immigrati, si spacca il governo: la fronda M5s , infatti, attacca il leghista per la decisione. 'La ...

Ncc - sAlta liberalizzazione in Manovra Sale la tensione - petardi alla Camera : Manfestazione degli Ncc davanti alla Camera contro il maxi emendamento alla Manovra che dovrebbe dare nuove regole all'esercizio per i noleggiatori con conducente. Durante la protesta sono stati ...