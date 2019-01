Scontri Inter-Napoli | tifosi del Napoli indagati per la morte di Daniele Belardinelli

huffingtonpost

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Omicidio volontario. È l'accusa pesante, anche se come ipotesi tecnica "a garanzia" per svolgere tutti gli accertamenti, contestata a un tifoso napoletano di 25 anni e che verrà presto formalizzata a carico anche degli altri tre ultras che erano con lui a bordo della Volvo V40 che avrebbe travolto e ucciso, il tifoso morto a Milano neglidel 26 dicembre prima di. I quattro, da quanto si è saputo, saranno ascoltati domani, alla presenza dei loro avvocati, dalla Digos nel capoluogo campano e gli inquirenti stanno ancora lavorando per capire chi fosse davvero alla guida della macchina e la dinamica dell'investimento.Nel frattempo, nell'inchiesta coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella e dai pm Michela Bordieri e Rosaria Stagnaro, gli accertamenti proseguono anche per ricostruire le fasi di quell'agguato "militare" degli ...