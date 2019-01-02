Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 18 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN RITROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA BUFALOTTA E NOMENTANA E PIU AVANTI TRA LE USCITE Roma TERAMO E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN RITROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ARDEATINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA A91 Roma FIUMICINO SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ARDEATINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA A91 Roma FIUMICINO SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD ODVE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DELLO STESSO SULLA VIA DEL MARE SI RALLENTA A BORGO SANTA RITA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VAL FIORITA NEI DUE SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 12.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SULL’A1 FIRENZE Roma, CODE A TRATTI TRA PONZANO RomaNO e ORTE IN DIREZIONE FIRENZE SULLA A24 Roma TERAMO IN ATTO LAVORI TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI IN DIREZIONE TERAMO E DA CARSOLI AL BIVIO CON L’A1 Roma NAPOLI IN DIREZIONE Roma. PRESTARE ATTENZIONE SULLA SALARIA RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DI Roma ALL’ALTEZZA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 11.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SULL’A1 FIRENZE Roma, CODE A TRATTI TRA ORTE E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE SULLA A24 Roma TERAMO IN ATTO LAVORI TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI IN DIREZIONE TERAMO E DA CARSOLI AL BIVIO CON L’A1 Roma NAPOLI IN DIREZIONE Roma. PRESTARE ATTENZIONE SULLA SALARIA RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DI Roma ALL’ALTEZZA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 10.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SULLA A24 Roma TERAMO IN ATTO LAVORI TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI IN DIREZIONE TERAMO E DA CARSOLI AL BIVIO CON L’A1 Roma NAPOLI IN DIREZIONE Roma. PRESTARE ATTENZIONE SEMPRE SULL’A24 E’ PREVISTA NEVE TRA CARSOLI E SAN GABRIELE COLLEDARA, RICORDIAMO DUNQUE PER CHI DOVESSE METTERSI IN VIAGGIO DI AVERE CATENE DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 9.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SULLA A24 Roma TERAMO IN ATTO LAVORI TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI IN DIREZIONE TERAMO E DA CARSOLI AL BIVIO CON L’A1 Roma NAPOLI IN DIREZIONE Roma. PRESTARE ATTENZIONE SEMPRE SULL’A24 E’ PREVISTA NEVE TRA CARSOLI E SAN GABRIELE COLLEDARA, RICORDIAMO DUNQUE PER CHI DOVESSE METTERSI IN VIAGGIO DI AVERE CATENE DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 8.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI rimosso l’INCIDENTE TRA FERENTINO ED ANAGNI IN DIREZIONE DI Roma traffico scorrevole SULLA A24 Roma TERAMO IN ATTO LAVORI TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI E TRA CASTEL MADAMA E BIVIO CON L’A1 Roma NAPOLI. PRESTARE ATTENZIONE INOLTRE A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE SONO IN FUNZIONE I MEZZI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 8.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI rimosso l’INCIDENTE TRA FERENTINO ED ANAGNI IN DIREZIONE DI Roma traffico scorrevole SULLA A24 Roma TERAMO IN ATTO LAVORI TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI E TRA CASTEL MADAMA E BIVIO CON L’A1 Roma NAPOLI. PRESTARE ATTENZIONE INOLTRE A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE SONO IN FUNZIONE I MEZZI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 8.05 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA FERENTINO ED ANAGNI IN DIREZIONE DI Roma COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E UN AUTOMOBILE, SI CIRCOLA SU DUE CORSIE INOLTRE A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE SONO IN FUNZIONE I MEZZI SPARGISALE SULLE REGIONALI CASTRENSE E DELLA VANDRA PER IL TRASPORTO PUBBLICO INFORMIAMO CHE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 7.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio APRIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO REGOLARMENTE ATTIVE LE LINEE FERROVIARIE Roma SULMONA E AVEZZANO ROCCASECCA DOPO LE VERIFICHE NELLA NOTTE DEI TECNICI DI RFI A SEGUITO DELLA SCOSSA DI TERREMOTO DI IERI SERA IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLE STRADE DELLA Regione UNICA SEGNALazioNE SULL’A1 Roma NAPOLI INCIDENTE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; AL MOMENTO LE UNICHE SEGNALazioNI RIGUARDO AL TRAFFICO SONO DOVUTE PRINCIPALMENTE AI PRIMI RIENTRI IN CITTA’; NEL DETTAGLIO SI PROCEDE A RILENTO SULLA Roma TERAMO, ALL’ALTEZZA DEL CASELLO PER Roma EST; SEMPRE VERSO LA CITTA’ RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; AL MOMENTO LE UNICHE SEGNALazioNI RIGUARDO AL TRAFFICO SONO DOVUTE PRINCIPALMENTE AI PRIMI RIENTRI IN CITTA’; NEL DETTAGLIO SI PROCEDE A RILENTO SULLA Roma TERAMO, ALL’ALTEZZA DEL CASELLO PER Roma EST; SEMPRE VERSO LA CITTA’ RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 18.50 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA; LE UNICHE SEGNALazioNI RIGUARDO AL TRAFFICO SONO DOVUTE PRINCIPALMENTE AI PRIMI RIENTRI IN CITTA’; NEL DETTAGLIO SI PROCEDE A RILENTO SULLA Roma TERAMO, ALL’ALTEZZA DEL CASELLO PER Roma EST; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, TRA SETTEBAGNI E IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 18 | 15
VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN RITROVATI all’ascolto CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 18:15 (Di mercoledì 2 gennaio 2019) VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN RITROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA NOMENTANA E PRENESTINA SEMPRE IN INTERNA E SEMPRE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE BOCCEA E CASAL DEL MARMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA A91 Roma FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma NORD TRAFFICO RALLENTATO TRA SETTEBAGNI ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE Roma MENTRE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD SI STA IN CODA TRA TORRENOVA ED IL GRANDE RACCORDO INFINE PERCORRENDO LA A1 Roma NAPOLI CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSINO E ...
romadailynews
comunevenezia : ??#Avviso - #GelateNotturne ?? Visto la perdurante possibilità di gelate nelle ore più fredde, anche stasera mezzi… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 18:15: VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 18… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 18:15', su #spreaker… -
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