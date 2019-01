In Vietnam ora è vietato criticare il governo su internet

Tempesta tropicale Toraji : frana uccide 13 persone in Vietnam : Una frana innescata dalle intense precipitazioni generate dalla Tempesta tropicale Toraji ha provocato la morte di almeno 13 persone in Vietnam: secondo un funzionario della protezione civile della provincia di Khanh Hoa circa 600 soldati sono stati mobilitati per la ricerca dei dispersi e per evacuare la popolazione dalle zone a rischio. La frana ha fatto crollare diverse case seppellendo gli occupanti in diversi villaggi di Nha Trang. La ...