Serie B | il Foggia rimonta due volte il Verona | finisce 2-2 allo Zaccheria GALLERY ...

Serie B : questa volta Pazzini non basta - Foggia-Verona finisce 2-2 : Termina 2-2 la sfida tra Foggia e Verona , anticipo delle 12.30 della 19esima giornata di Serie B . Due volte avanti gli ospiti, con Pazzini , 15', e Lee , 44',, rimontati prima da Mazzeo , 30', e poi ...

Serie B : Salernitana-Foggia 1-0 : ANSA, - NAPOLI, 23 DIC - La Salernitana batte 1-0 il Foggia e bagna con un successo la prima di Angelo Gregucci sulla panchina dei campani. Esordio amaro, invece, per l'allenatore dei pugliesi ...

Serie B - Salernitana-Foggia a Baroni. Per Spezia-Palermo c'è Ros : ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali per la diciassettesima giornata di Serie B . Si parte venerdì sera con Ascoli-Brescia, Nasca,. Sabato alle 15 Cremonese-Carpi, Di Martino, e ...

Serie B - Foggia : Pasquale Padalino è ufficialmente il nuovo allenatore : Dopo diversi giorni di attesa, adesso è finalmente arrivata l'ufficialità che mancava: Pasquale Padalino è il nuovo allenatore del Foggia . Lo ha annunciato il club pugliese con una nota sul proprio ...

Serie B - Foggia-Cremonese 3-1 : i rossoneri riemergono dalla crisi : La 16ª giornata di Serie B si apre con lo scoppiettante anticipo dello Zaccheria tra Foggia e Cremonese. I rossoneri, che in settimana hanno esonerato Grassadonia e non hanno ancora ufficializzato l'...

Pronostico Foggia vs Cremonese - Serie B 14-12-2018 e Analisi : Serie B, sedicesima giornata, Analisi e Pronostico di Foggia-Cremonese, Venerdì 14 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.di Giuseppe LivraghiFoggia-Cremonese, venerdì 14 dicembre. I “satanelli” pugliesi, scivolati all’ultimo posto in graduatoria a seguito della sconfitta (1-3) esterna col Livorno, ospitano una Cremonese che lemme lemme sta risalendo la classifica, avvicinandosi alla “zona play-off” (al momento distante ...

Serie B : Foggia - esonerato Grassadonia : Fatale la sconfitta di Livorno per Gianluca Grassadonia, che ufficialmente da oggi non è più l'allenatore del Foggia, ultimo in Serie B con 9 punti in classifica, partiva da -8,. Così hanno deciso i ...

