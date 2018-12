Salto con gli sci – Al via il Torneo dei Quattro Trampolini di Oberstdorf

sportfair

: Mattinata di lavoro con visita ai laboratori della Polizia Scientifica a Roma (bravissimi!) e ora, prima di tornare… - matteosalvinimi : Mattinata di lavoro con visita ai laboratori della Polizia Scientifica a Roma (bravissimi!) e ora, prima di tornare… - Lanzi_92 : Salto al conad e poi vado su al Peglio. Hanno organizzato un broadcasting 'riciclato' con chi era disponibile...… - zazoomnews : Salto con gli sci Tournée 4 Trampolini Oberstdorf 2018: Stefan Kraft guida le qualificazioni davanti a Kobayashi. A… -

(Di sabato 29 dicembre 2018) Via aldeisull’HS137 di: Insam trova vento contrario e manca l’accesso alla finale Niente da fare per Alex Insam. Nella prima giornata deldei, l’azzurro chiude al 61° posto le qualificazioni. Una giornata poco fortunata per l’atleta altoatesino nello stadio di, in Germania: quando è il suo turno sull’HS137, il vento contrario è molto forte (-1,03 m/s) e nessun altro trova condizioni simili al momento del proprio. Così non serve neppure la compensazione positiva di 13,5 punti per lanciarlo tra i primi cinquanta. La velocità di stacco è buona (92,2 km/h), la valutazione dei giudici si attesta sul 16, purtroppo la distanza coperta (108,5 metri) non gli consente di conquistare l’accesso alla finale di domenica. Il miglior punteggio l’ha ottenuto il tedesco ...