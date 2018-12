Microsoft rinnova il marchio di Lost Odyssey

eurogamer

(Di martedì 25 dicembre 2018)è stato il primo titolo sviluppato dal creatore di Final Fantasy Hironobu Sakaguchi dopo la rottura con Square Enix. Il titolo fu pubblicato in esclusiva Xbox 360 nel 2007 ed è considerato uno dei migliori RPG della settima generazione di console. Ovviamente troviamo molti elementi simili alla saga Final Fantasy, primo su tutti i combattimenti a turni.Come riporta Gearnuke, qualche mese fa l'agenzia americana brevetti è stato interpellato daper il rinnovo del, finalmente oggi tale procedura è stata ultimata e consentirà al colosso di Redmond di utilizzare i diritti dell'opera fino al 2028. Colpisce che l'atto di rinnovo comprende solo la parte relativa ai videogiochi, questo non lascia dubbi sulle intenzioni della compagnia. Dobbiamo aspettarci un nuovo capitolo della saga? O forse un remake in grande stile di una delle esclusive di punta ...