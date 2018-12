huffingtonpost

: Il Foglio sceglie Sergio Mattarella come 'uomo dell'anno' - HuffPostItalia : Il Foglio sceglie Sergio Mattarella come 'uomo dell'anno' - CarloSantaroni : RT @HuffPostItalia: Il Foglio sceglie Sergio Mattarella come 'uomo dell'anno' - salcinz : RT @HuffPostItalia: Il Foglio sceglie Sergio Mattarella come 'uomo dell'anno' -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Per il, l'. Il quotidiano guidato da Claudio Cerasa ha scelto il presidentea Repubblicapersona più rappresentativa e degna di lode di questo 2018: "L'italiano che più di chiunque altro rappresenta l'unità nazionale, l'unica figura istituzionale in grado di farsi carico dei problemi'Italia". A lui viene riconosciuto il merito di aver tentato di arginare il populismo e "l'isteria'Italia sfascista e anti europeista", con l'augurio che anche nel 2019 continui a essere "difensorea ragione".Si legge sulNel corso dei mesi non si è limitato solo a far cadere periodicamentee piccole gocce di ragione nel marmo duro del populismo. Ha fatto qualcosa di più: ha vinto le due più importanti battaglie politiche con cui negli ultimi sette mesi ha avuto la sfortuna di fare ...