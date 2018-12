Sono stati i razzisti a creare i clandestini | e non i clandestini a creare il razzismo

Sono stati arrestati alcuni dei miliziani dell’ISIS accusati di essere dietro il sequestro del cooperante italiano Federico Motka : I carabinieri del ROS hanno annunciato di avere eseguito misure cautelari nei confronti di alcuni miliziani dello Stato Islamico (o ISIS) accusati di essere dietro il sequestro del cooperante italiano Federico Motka, rapito in Siria nel 2013 e liberato dopo

Ilary Blasi : "Finti amori al Gf Vip 2018? I primi a non crederci Sono stati loro" : Ilary Blasi, conduttrice della terza edizione del Grande Fratello Vip 2018, in una lunga intervista, al settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha cercato di spiegare le dinamiche che non hanno permesso di concretizzare alcune 'simpatie' nate all'interno della casa: L’anno scorso la storia di Cecilia e Ignazio credo sia stata abbastanza sorprendente e credo abbia alzato un bel polverone. A differenza di quest’anno dove il cast si è ...

Ilary Blasi commenta le coppie del Gf Vip : “I primi a non crederci Sono stati loro” : Ilary Blasi prima intervista dopo il Gf Vip: le coppie nate all’interno del reality erano finte? La risposta della conduttrice spiazza Il Grande Fratello Vip 3 si è ormai concluso e, a distanza da pochi giorni dalla finale, Ilary Blasi ha voluto dire la sua sull’intera edizione. Gli ascolti, le polemiche, gli amori nati in […] L'articolo Ilary Blasi commenta le coppie del Gf Vip: “I primi a non crederci sono stati ...

Microsoft e Satya Nadella Sono rispettivamente la società e il CEO più apprezzati negli Stati Uniti : Forbes, la famosa rivista economica-finanziaria conosciuta a livello mondiale, ha stretto una partnership con Just Capital domandando a circa 81.000 americani cosa si aspettano dalle più grandi aziende della nazione. Le risposte sono state piuttosto variegate ma, in sintesi, la maggioranza coincideva largamente con i lavoratori pagati equamente, il trattare bene i clienti, il proteggere la privacy, il produrre prodotti di qualità, il minimizzare ...

Le pietre d’inciampo rimosse ci ricordano cosa Sono stati capaci di fare gli italiani : cosa ci dicono, i buchi lasciati nel selciato dalle venti “pietre d’inciampo” divelte a Roma nella notte tra il 9 e il 10 dicembre, poste per volere della grande testimone e sopravvissuta alla Shoah Giulia Spizzichino proprio in quella via Madonna dei Monti dove aveva vissuto la famiglia Di Consiglio, cancellata durante il rastrellamento del Ghetto del 16 ottobre 1943 e la retata del 21 marzo 1944? cosa non doveva essere visto, cosa accusava ...

PlayStation Classic include un mix di giochi PAL e NTSC… e i risultati Sono deludenti - articolo : C'è qualcosa che non va con la PlayStation Classic di Sony: quella che doveva essere la celebrazione di una console veramente iconica è stata compromessa da un'opinabile selezione di giochi, da un'emulazione tutt'altro che eccellente e dalla bizzarra scelta di usare un mix di titoli NTSC e PAL in una macchina con un output in alta definizione bloccato sui 60Hz.La macchina è sicuramente bellissima da vedere e replica con successo il look ...

PlayStation Classic - con un trucco si posSono caricare altri giochi : (Foto: Sony) Non è sul mercato da nemmeno un mese, ed è già stata violata: è la console PlayStation Classic, l’operazione nostalgia firmata Sony della quale in queste ore sono state scoperte almeno due vulnerabilità grazie alle quali è possibile caricarvi qualunque gioco anche al di là di quelli già presenti in memoria. Il merito della scoperta va in parte agli ingegnosi hacker che si sono dati da fare per scovare le vulnerabilità della ...

Jennifer Aniston dichiara a Vanity Fair : 'I miei matrimoni Sono stati di successo' : Nonostante Jennifer Aniston sembra sia ancora innamorata di Brad Pitt, non è affatto intenzionata a ritornare con lui ma in cuor suo lo amerà per tutta la vita. La loro storia d’amore Entrambi belli, giovani e famosi hanno riempito i giornali di gossip di tutto il mondo facendoci sognare ad occhi aperti perché erano la coppia perfetta, ma la perfezione si sa non è di questo mondo. Quest'ultimi si conobbero durante le riprese del famoso telefilm ...

Fallout 76 : nell'ultima patch Sono stati scoperti alcuni elementi non dichiarati da Bethesda : Al momento Fallout 76 non gode certo dell'apprezzamento dei fan, e stando a quanto successo di recente ci sono tutte le premesse per l'ennesimo polverone. Sembra infatti che con l'ultima patch, alcuni utenti stiano notando alcuni effetti "nascosti" non riportati da Bethesda nel patch note. Come riporta VG247, dopo la pubblicazione della patch 1.0.2.0 (che aumenta la capacità di immagazzinamento dei giocatori) molti utenti Reddit hanno ...

La Russia prepara una Missione per verificare se gli Usa Sono stati realmente sulla Luna. : Russia Pronti a verificare se gli Usa sono stati realmente sulla Luna. Come sappiamo quello tra stati Uniti e Russia è un rapporto altalenante, complesso e complicato. La mancanza di fiducia ha portato i vertici di Roscosmos, l’agenzia spaziale di Mosca, ad annunciare in questi giorni l’“imminente” messa a punto di una Missione russa diretta a verificare se gli Usa hanno “realmente messo piede sulla Luna”. Sei missioni presumibilmente ...

Trame - Il Segreto : Alfonso e Emilia Sono stati rapiti in Francia : Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in onda tra qualche mese in Italia, si soffermano su Alfonso e Emilia, interpretati dagli attori spagnoli Sandra Cervera e Fernando Coronado. La coppia, infatti, vivrà un bruttissimo momento, quando verranno sequestrati dagli uomini del generale Perez De Ayala. Il Segreto, anticipazioni: Alfonso e Emilia lasciano Puente Viejo Nelle puntate de Il Segreto, andate in onda in questo ultimo periodo ...

Jennifer Aniston : «I miei matrimoni Sono stati di successo» : Jennifer Aniston e Justin Theroux, fotostoria di un amoreJennifer Aniston e Justin Theroux, fotostoria di un amoreJennifer Aniston e Justin Theroux, fotostoria di un amoreJennifer Aniston e Justin Theroux, fotostoria di un amoreJennifer Aniston e Justin Theroux, fotostoria di un amoreJennifer Aniston e Justin Theroux, fotostoria di un amoreJennifer Aniston e Justin Theroux, fotostoria di un amoreJennifer Aniston e Justin Theroux, fotostoria di ...

Jennifer Aniston e i falliti matrimoni : 'Sono stati felici' : 5 anni di nozze con Brad Pitt, che la abbandonò per Angelina Jolie, e a seguire due anni di nozze con Justin Theroux, salutato nel 2017.Due matrimoni falliti alle spalle per Jennifer Aniston, tornata a parlarne dalle pagine di Elle. L'ex diva di Friends, oggi 49enne, non ha infatti rimpianti.prosegui la letturaJennifer Aniston e i falliti matrimoni: 'sono stati felici' pubblicato su Gossipblog.it 08 dicembre 2018 14:08.

Google annuncia che tre SDK sono coinvolte nella frode pubblicitaria : gli sviluppatori Sono stati esortati a rimuoverli dalle proprie app : A sole poche ore fa risale la notizia della rimozione di alcune applicazioni dal Google Play Store. Queste app sono coinvolte in una […] L'articolo Google annuncia che tre SDK sono coinvolte nella frode pubblicitaria: gli sviluppatori sono stati esortati a rimuoverli dalle proprie app proviene da TuttoAndroid.