5 servizi per inviare messaggi che si autodistruggono

PayPal lancia in Italia due nuovi servizi per gli acquisti online : PayPal Checkout with Smart Payment Buttons e PayPal Marketing Solutions sono i nomi di due nuovi servizi appena lanciati in Italia

Mozione del consigliere Pasqua per ncrementare il servizio online delle prenotazioni sanitarie : Nel 2018 la politica deve attivarsi ancora più di prima per sfruttare appieno le immense opportunità offerte dalle innovazioni tecnologiche. In questo caso, con la mia Mozione intendo proprio ...

Trenord - la protesta dei sindaci Pd contro i disservizi : “Un disastro - la nostra Regione ultima in Italia per qualità” : Una trentina di persone, tra sindaci ed esponenti politici del Partito democratico, hanno denunciato fuori dal Pirellone la gestione – a loro dire disastrosa – del trasporto ferroviario da parte di Trenord. Tra loro, Giorgio Gori: “È un paradosso definire la Lombardia la locomotiva d’Italia quando per la qualità del servizio ferroviario siamo ultimi”. L'articolo Trenord, la protesta dei sindaci Pd contro i ...

World Toilet Day 2018 : il 19 novembre si celebra la Giornata mondiale per sensibilizzare sull’importanza di adeguati e puliti servizi igienici : Per tanti è la normalità, ma per moltissime altre persone nel mondo utilizzare il water non è affatto un’abitudine scontata. Al contrario, circa il 30% della popolazione mondiale – 2,3 miliardi di persone – non ha ancora oggi accesso ai servizi igienici di base. Di queste, 600 milioni condividono il bagno con altre famiglie e altri 892 milioni non ne dispongono affatto[i]. Per mettere in luce queste problematiche e sensibilizzare ...

I servizi di Amazon Alexa presto disponibili anche in Italia per i Clienti ŠKODA - : Skoda conta su oltre 35.000 dipendenti nel mondo ed è presente in più di 100 mercati. A fine ottobre l'assistente vocale Alexa di Amazon è arrivato in Italia insieme agli speaker smart Amazon Echo : ...

Seduta molto negativa per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari - -1 - 53% - - giornata in discesa per S.S. Lazio : Rosso per l' indice dei servizi di consumo italiano che supera l'andamento in discesa dell' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Consumer Services ha chiuso la giornata a quota 24.535,24 con una perdita ...

Manovra - Corte dei Conti : “Risorse a pochi interventi. Carenza per affrontare nodi irrisolti e per livello adeguato di servizi” : “Al fine di rispondere a criticità sul piano sociale, la Manovra sceglie di concentrare risorse su limitati interventi. Tale polarizzazione si traduce tuttavia in una Carenza di risorse per affrontare nodi irrisolti e (o) per garantire un adeguato livello dei servizi in comparti essenziali per la collettività“. Così Angelo Buscema, presidente della Corte di Conti, nel corso di un’audizione alle Commissioni riunite ...

Andamento negativo per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari - -0 - 80% - : L' Indice dei servizi di consumo italiano prosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Consumer Services ha aperto a 25.030,17, in ...

Cloudflare lancia l'app 1.1.1.1 per il suo servizio DNS : 1.1.1.1 è una nuova applicazione pubblicata sul Google Play Store da Cloudflare con l'obiettivo di mettere a disposizione degli utenti il proprio servizio DNS

F1 - GP Brasile 2018 : Max Verstappen sanzionato per gli spintoni a Ocon. Due giorni di servizi sociali : Max Verstappen è stato sanzionato per aver spintonato Esteban Ocon al termine del GP del Brasile 2018, penultima tappa del Mondiale F1 che si è corsa oggi sul circuito di Interlagos. Il pilota della Red Bull dovrà svolgere due giorni di servizi sociali alla direzione della FIA entro sei mesi dall’accaduto. L’olandese ha reagito in quel modo perché il pilota della Force India lo aveva tamponato in pista durante una manovra di ...

Rai - Casalino ospite di Fazio chiede scusa per le parole sui bimbi down. Ma il Pd attacca 'Non merita spazio nel servizio pubblico' : ROMA - 'Chiedo scusa, interpretavo un personaggio. Non mi riconosco in quelle parole indicibili'. Così Rocco Casalino interviene a Che Tempo Che Fa sulle polemiche nate dopo la diffuzione di un video ...

Caltanissetta - comitato disabili annuncia sit-in di protesta : 'Sospesi anche i servizi di trasporto e igienico-personale' : L'Assessorato, dal canto suo, ha fatto che ha inviato una nota protocollare, dopo la riunione dell'Osservatorio regionale sulla condizione della persona con disabilità, all'Assessorato dell'economia ...

A Roma domani si vota per il referendum sul servizio pubblico : L'Atac, azienda del trasporto pubblico della capitale, ha un debito pesante di quasi un miliardo e mezzo ed è un banco di prova sia per il Campidoglio, sia per le scelte compiute finora in tema di ...