Rifiuti Roma | verso l’intesa tra Comune | Regione e Ministero | un impianto di trattamento

Corsetti : basta chiacchiere - trovare soluzione Rifiuti a Roma : Roma – “#rifiuti a #Roma: @MontanariPin parla di isole ecologiche, #Raggi di porta a porta con chip nei sacchetti, Costa di cabine di regia. Individuare aree per colmare il deficit impiantistico no? trovare concrete soluzioni no? basta parole togliete i rifiuti a Roma”. Lo scrive il consigliere capitolino del Pd Orlando Corsetti. L'articolo Corsetti: basta chiacchiere, trovare soluzione rifiuti a Roma proviene da RomaDailyNews.

Roma : richiesta seduta straordinaria situazione Ama e Rifiuti : Roma – I capigruppo in Campidoglio di Partito democratico, #RomaTornaRoma e Sinistra X Roma hanno presentato formalmente, in occasione della conferenza dei presidenti dei gruppi di oggi, la richiesta di convocazione di una seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina sulla situazione di Ama e sull’emergenza rifiuti in citta’. L'articolo Roma: richiesta seduta straordinaria situazione Ama e rifiuti proviene da ...

Roma - emergenza Rifiuti negli ospedali : 'La raccolta ferma da 4 giorni' : A Roma succede anche questo: i rifiuti non vengono raccolti neppure nell'ospedale più grande d'Italia, il Policlinico Umberto I. I pazienti si affacciano dalle finestre dei padiglioni e vedono ...

Baglio : Raggi lavori per aiutare Roma a superare emergenza Rifiuti : Roma – “Vicini ad approvare il bilancio di Ama e quindi il consolidato, dice la Sindaca? Peccato che il termine sia scaduto a fine settembre e che per paura di non essere cosi’ pronta ad approvarlo con la sua maggioranza dieci giorni fa si e’ affrettata ad assumere oltre cento persone da un giorno all’altro, per aggirare il blocco delle assunzioni scattato dal 1 ottobre, proprio per la mancata approvazione del ...

Costa : incontrerò Zingaretti per sapere situazione Rifiuti a Roma : Roma – “E’ stato proficuo questo incontro con la sindaca che mi ha aggiornato sulla situazione di Roma e della Citta’ metropolitana. Mi ero sentito in questi giorni telefonicamente con lei ma anche col presidente della Regione, Nicola Zingaretti, per chiedere di vederci al piu’ presto e avere un aggiornamento della situazione. La settimana prossima vedro’ il governatore e quella dopo ancora ci vedremo tutti ...

FDI Roma : Rifiuti - isola ecologica Acilia non più funzionante : Roma – “In questi giorni numerosi cittadini ci hanno segnalato l’impossibilita’ di conferire Rifiuti ingombranti all’interno dell’isola ecologica di Acilia, in quanto le vasche di raccolta sono completamente piene e nessuno ha provveduto a inviarle a smaltimento. Chiaramente vi e’ il massimo del disagio vissuto dagli operatori di Ama che debbono comunicare in prima persona un problema grave ai cittadini ...

Valeriani : spero si trovi presto soluzione gestione Rifiuti Roma e Lazio : Roma – “Il prezioso lavoro di coordinamento del ministero dell’Ambiente ha permesso di evidenziare competenze e responsabilita’ delle varie istituzioni coinvolte nella redazione del nuovo Piano rifiuti del Lazio. In molte occasioni ho ribadito che la Citta’ Metropolitana di Roma avrebbe dovuto indicare attraverso un atto di Consiglio le aree idonee e non idonee alla realizzazione degli impianti di gestione dei ...

Pelonzi-Piccolo : a Roma è caos Rifiuti - da PD mozione sfiducia Montanari : Roma – Il gruppo del Partito democratico in Campidoglio ha depositato in Assemblea capitolina una mozione di ‘sfiducia’ nei confronti dell’assessore alla Sostenibilita’ ambientale di Roma Capitale, Pinuccia Montanari, a causa della “grave situazione dei rifiuti in citta’”, chiedendone alla sindaca Virginia Raggi il ritiro delle deleghe. “La situazione di caos a Roma sul settore dei rifiuti ...

Ambiente - Roma : in arrivo “nasi elettronici” vicino agli impianti dei Rifiuti : ‘Nasi elettronici’ e centraline per monitorare e identificare le fonti di cattivi odori, nei pressi di due impianti di trattamento meccanico biologico (Tmb) dei rifiuti Romani, in via Salaria e a Rocca Cencia. A presentare il piano curato dal Campidoglio e da Ama e’ stato il presidente della municipalizzata dei rifiuti di Roma, Lorenzo Bagnacani, e l’assessore all’Ambiente Pinuccia Montanari. Il progetto punta a ...

Tmb Salario Roma - osservatorio impianto Rifiuti : “Oltre 3mila segnalazioni di miasmi. Nausea e vertigini dei residenti” : Mal di gola, Nausea o vomito, mal di testa, vertigini, bruciore alla gola e al naso, bruciore agli occhi, difficoltà di respirazione e senso di soffocamento, tosse e problemi intestinali. Sono questi i disturbi più frequenti registrati fra le popolazioni dei quartieri limitrofi all’impianto tmb Ama Salario di Roma. Un dossier, quello dell’osservatorio straordinario del Municipio III, composto da membri dell’amministrazione municipale e ...

Roma - cumuli di spazzatura in strada e cassonetti colmi. Residenti fanno slalom tra i Rifiuti : “Situazione peggiorata” : rifiuti in strada e cassonetti colmi. Oppure bidoni vuoti ma comunque circondati da spazzatura: succede in alcuni municipi di Roma – a Monteverde, a Tor Pignattara, ma anche nella zona di Gregorio VII accanto a San Pietro. Meno nel centro storico. “La situazione è peggiorata negli ultimi tempi”, dice una signora mentre passeggia a due passi dal Vaticano. “Materassi, bidet, porte. C’è di tutto. È sempre stato così, ...

Roma una città ferma - bus - Rifiuti e pulizia strade i punti critici : Roma, una città "ferma". Dal centro alla periferia i Romani esprimono giudizi critici specie su trasporti e raccolta dei rifiuti. È quanto emerge dall'undicesima indagine sulla qualità della vita e ...

I romani bocciano mezzi pubblici - raccolta Rifiuti e pulizia delle strade : rifiuti e trasporti prendono il voto peggiore ma la maggior parte dei 18 servizi essenziali di Roma, dalla mobilita' al verde, sono insufficienti, secondo il giudizio dei cittadini. I dati emergono ...

Tmb Salario Roma - Pd e comitati in piazza contro l’impianto per i Rifiuti : “Puzza e rischio salute”. M5s : “Strumentalizzano” : Un impianto di smaltimento vetusto e sovraccarico trasformato in una discarica. A Roma nord, lungo la via Salaria fra i quartieri di Nuovo Salario, fidene Serpentara e Villa Spada, dal 2011 sorge un gigante puzzolente che rende la vita impossibile a decine di migliaia di cittadini e preoccupa circa i possibili risvolti sulla salute pubblica. E ogni anno, ogni mese che passa, è sempre peggio. Un tema caldo per un intero quadrante della Capitale, ...