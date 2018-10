Ashley Graham | la modella curvy attaccata per essere dimagrita

#IAmWhatIAm : la nuova campagna di Violeta by Mango con Ashley Graham [GALLERY] : Viotela vy Mango presenta la campagna IAmWhatIAm: protagonista Ashley Graham Violeta by Mango presenta la nuova campagna autunno/inverno con Ashley Graham che, lanciando il messaggio I AM WHAT I AM, incarna la donna consapevole e pronta a lottare per rivendicare la propria identità e gridare al mondo “siamo fatte così e ci piacciamo così”. I Am What I Am. Questo è il messaggio che Violeta lancia al mondo con una campagna firmata McCann, ...

Ashley Graham : "Anni di dieta - ma non dimagrivo. Allora ho rinunciato - la felicità non si pesa sulla bilancia" : Fisico prorompente, Ashley Graham è una delle modelle curvy più famose al mondo, e ora - in un'intervista a Vanity Fair - alza la voce per far sì che i diritti delle donne plus size siano ascoltati da tutti: "È una questione di potere. La taglia media delle americane è la 50, non la 36. Vogliamo accedere a prodotti di moda e di lusso, gli stilisti devono tenerne conto. Perché siamo tante e vogliamo far ...

