F1 - primo match point per Hamilton ad Austin : Ecco ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara : Diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, si torna in pista ad Austin dopo le emozioni di Suzuka: Hamilton a caccia del suo 5° titolo primo match point per Lewis Hamilton, il pilota britannico può vincere il suo quinto titolo in occasione del Gp di Austin, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. In caso di vittoria, il driver della Mercedes festeggerebbe con Vettel non oltre il terzo posto, un’eventualità non ...

Ecco il primo smartphone Samsung non prodotto da Samsung : Il Galaxy A6s sarebbe il primo smartphone Samsung prodotto da Wintech, azienda esterna alla casa Sud Coreana Ecco il primo smartphone Samsung non prodotto da Samsung In casa Samsung tira aria di rivoluzione e con il prossimo Galaxy A6s assisteremo alla prima parte di questa riorganizzazione. Infatti il Galaxy A6s sarà il primo smartphone Samsung […]

Ecco il primo smartphone Samsung non prodotto da Samsung : Il Galaxy A6s sarebbe il primo smartphone Samsung prodotto da Wintech, azienda esterna alla casa Sud Coreana Ecco il primo smartphone Samsung non prodotto da Samsung In casa Samsung tira aria di rivoluzione e con il prossimo Galaxy A6s assisteremo alla prima parte di questa riorganizzazione. Infatti il Galaxy A6s sarà il primo smartphone Samsung […]

Rosy Abate 2 : Ecco il primo promo della seconda stagione della fiction Mediaset : Durante la seconda puntata della fiction Solo, targata Taodue, interpretata magistralmente da Marco Bocci è andato in onda il primo promo della serie tv che ha appassionato milioni di spettatori: Rosy Abate 2. Rosy Abate 2: il primo promo in tv su canale 5 Uno degli autori di Solo 2, Mizio Curcio, nonché sceneggiatore di Rosy Abate aveva annunciato qualche giorno fa di non perdere la seconda puntata di Solo 2: A breve arriverà un promo della ...

Ecco il primo network di operatori e piloti di droni per le emergenze : Avrà sede in Italia il primo network di operatori e piloti di droni destinato a realizzare una rete di pronto impiego di Aeromobili a Pilotaggio Remoto (Apr) a supporto delle attività di soccorso sia ordinario che per medio-macro emergenze. Si tratta del primo esperimento strutturato al livello mondiale, che domani verrà presentato ufficialmente a Piacenza, alla presenza di oltre 120 tra piloti certificati e operatori ...

Samsung Galaxy A9 - Ecco il primo smartphone con 4 fotocamere/ Caratteristiche e prezzo : la risposta a Huawei : Samsung Galaxy A9, ecco il primo smartphone con 4 fotocamere. Ultime notizie, Caratteristiche e prezzo dell'ultimo modello: la risposta ai rivali di Huawei(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 13:40:00 GMT)

Ecco GE75 Raider : il primo gaming laptop con display bezel-less da 17” e NVIDIA GeForce GTX 1070 : Ancora una volta in prima linea nel mettere a disposizione dei giocatori le soluzioni tecnologiche più avanzate, MSI annuncia GE75 Raider, il suo nuovo gaming laptop da 17".Scopriamolo nel comunicato ufficiale:Prima proposta al mondo che può vantare l'avanzatissima grafica NVIDIA GeForce GTX 1070 in un laptop con display bezel-less di queste dimensioni, MSI GE75 Raider offre esperienze di gioco senza compromessi, garantendo massima immersività e ...

Aladdin - Ecco il primo teaser trailer del film Disney con attori in carne e ossa : Sembrava impossibile riuscire a trasporre le atmosfere incantate da Mille e una notte che avevano caratterizzato il classico dell’animazione Disney Aladdin in una versione live-action. Invece pare che il nuovo adattamento diretto da Guy Ritchie ci stia riuscendo in pieno, almeno a giudicare dal primo teaser trailer che è stato diffuso l’11 ottobre. Nonostante la brevità, infatti, vediamo il deserto nei pressi di Agrabah ricostruito ...

«Aladdin» : Ecco il primo trailer del live-action firmato Disney : CRUDELIA (2018)IL RE LEONE (2019)PINOCCHIO (2018)DUMBO (2019) MULAN (2018)LA SIRENETTA (2017)ALADDIN (2019) GENIESCAMPANELLINOROSE RED (2019)THE CHRONICLES OF PRYDAIN I tetti di Agrabah all’imbrunire, le piume rosse di Iago che volteggiano nel cielo e la Caverna delle Meraviglie che spalanca le fauci, «soltanto uno può entrare qui, un diamante allo stato grezzo». Il primo teaser del live action di Aladdin, che uscirà in America il 24 ...

Medicina : Ecco OMRON RS7 Intelli IT - il primo monitor per la misurazione automatica della pressione sanguigna : Secondo la Società Internazionale dell’Ipertensione, un elevato livello della pressione sanguigna causa, ogni anno, oltre 10 milioni di decessi[1] e rappresenta il più rilevante fattore di rischio singolo di mortalità al mondo[2]. Questo scenario è senza dubbio amplificato nel caso di persone obese, in quanto l’obesità è una delle maggiori cause dell’ipertensione (tra il 65% e il 75% dei casi di ipertensione in generale)[3]. Secondo uno studio ...

C'è un drone che trasporta sangue e medicine : Ecco il primo volo a Pisa : ABzero è il primo drone al mondo per il trasporto di sangue in ambito cittadino. Dotato di sei eliche e tre gps, può contenere fino a dieci sacche di sangue e raggiungere la velocità di 70 chilometri orari, senza la necessità ...

Calciomercato Milan - colpaccio! Ecco il primo innesto per gennaio : 1/13 AFP/LaPresse ...

Google Home Hub è ufficiale : Ecco il primo smart display di Mountain View : Nel corso dell'evento Made by Google, nel quale sono stati presentati i nuovi Pixel 3, Google ha annunciato il suo promo smart display, chiamato Google Home Hub. L'articolo Google Home Hub è ufficiale: ecco il primo smart display di Mountain View proviene da TuttoAndroid.

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio - crisi passata : Ecco il primo bacio : Con un bacio è ormai definitivamente archiviata la crisi nella relazione fra Gigi D?Alessio e Anna Tatangelo. La cantante era stata avvicinata a diversi ipotetici (e smentiti)...