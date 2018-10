AIGAE | domenica 14 ottobre tante escursioni per amare l’Italia

meteoweb.eu

: Domenica 21 Ottobre nelle fortificazioni della Linea Cadorna a 100 anni dalla Grande Guerra “Entreremo nella Linea… - abruzzoom : Domenica 21 Ottobre nelle fortificazioni della Linea Cadorna a 100 anni dalla Grande Guerra “Entreremo nella Linea… - chiara_caccamo_ : Camminiamo per il Monte Pisano, domenica 28 ottobre #montepisano @GAE_AIGAE @msncalci - trekappennino : Camminatori, escursionatori, trekkatori... vi volevo dire che domenica il tempo tiene!! Caso mai qualcuno fosse sta… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018)14per: un vero viaggio lungo la nostra Italia con più di 30 appuntamenti con guide. “Tra Basilicata e Calabria viaggio nelle Alte Terre del Pollino. In Emilia – Romagna Yoga-Trekk sul fiume in compagnia di campane tibetane. In provincia di Forlì andremo sulle tracce del Tevere. C’è l’Albero del Pane e lo vedremo a Marradi in Toscana. Sul Vajont si riattiveranno gli scalpelli all’Eco Museo. In Sicilia trekking ai Nebrodi. In Lombardia un gruppo di volontari è riuscito a tutelare una grande testimonianza storica: le Fortificazioni della Grande Guerra. I volontari ci spiegheranno come hanno fatto.nel Centro Italia. Tutti sui Monti Sibillini per vedere Pizzo Tre Vescovi, un tempo punto di confine tra 3 Diocesi. In Umbria l’archeologia lungo le valli dei Monti Martani. Ed in Piemonte gli ultimi Alpeggi Walser. In ...