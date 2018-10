Il governo a caccia di fondi | Di Maio | Tagli a politica e a editoria

"Reddito di cittadinanza - si parte da 500 euro" : il governo a caccia delle coperture : Il premier Conte rassicura: "Ci saranno tutte le riforme che riteniamo qualificanti". La manovra dovrebbe contenere l'avvio...

Università - se il governo mette una ex Iena a caccia di concorsi truccati : Il problema non è sulla persona, figuriamoci. Come sempre, ruota intorno al metodo. Che viaggia fra un reality show di serie B e una boutade continua, fra un antipasto di surrealismo e una mortificazione costante dei meriti e delle competenze. L’ultima notizia a Cinque Stelle arriva da Lorenzo Fioramonti, economista lungamente in lizza per la poltrona occupata da Giovanni Tria e che alla fine è stato nominato sottosegretario all’Istruzione. In ...

Manovra - caccia a 10-12 miliardi : l'obiettivo minimo per il governo : I PROVVEDIMENTI ROMA Il lavoro sulla sessione di bilancio entra nel vivo questa settimana con il rientro di Giovanni Tria dalla Cina. In autunno il ruolo del ministro dell'Economia non è...

Manovra - caccia a 10-12 miliardi : l'obiettivo minimo per il governo : I PROVVEDIMENTI ROMA Il lavoro sulla sessione di bilancio entra nel vivo questa settimana con il rientro di Giovanni Tria dalla Cina. In autunno il ruolo del ministro dell'Economia non è...

Manovra - caccia a 10-12 miliardi : l'obiettivo minimo per il governo : I PROVVEDIMENTI ROMA Il lavoro sulla sessione di bilancio entra nel vivo questa settimana con il rientro di Giovanni Tria dalla Cina. In autunno il ruolo del ministro dell'Economia non è mai facile, ma stavolta il titolare di Via Venti Settembre ha un compito se possibile ancora più delicato: come ha spiegato lui stesso si tratta di trasformare le esternazioni un po' ...

GR : governo retico contro abolizione caccia speciale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve